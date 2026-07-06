Successo per la festa della biblioteca di Vicoforte

Sabato 27 giugno la biblioteca di Vicoforte ha vissuto un pomeriggio all'insegna della cultura, della lettura e del divertimento registrando un'ottima affluenza e un entusiasmo contagioso da parte di adulti e bambini.

L'evento si è aperto con il ringraziamento della direttrice, Sara Rossi, a tutti i volontari della biblioteca, il cui impegno costante rappresenta il motore di tante iniziative. Oltre la gestione ordinaria della biblioteca, grazie alla loro disponibilità, creatività e passione vengono ideati e realizzati momenti culturali e attività per i bambini con la ormai nota Fatina dei libri. La direttrice ha ricordato ai presenti che l’ultimo appuntamento con la Fatina, all’inizio di giugno, ha portato i bambini sull’isola di Lilliput: dotati del passaporto necessario per entrare a Lilliput i bambini si sono immersi nelle avventure di Gulliver, hanno imparato ad utilizzare l’alfabeto lillipuziano e, rispettando gli “Articoli di pace e di buonsenso” imposti dai lillipuziani, hanno gustato uno spuntino con porzioni minuscole utilizzando stoviglie minuscole.

Con questo richiamo la direttrice ha invitato i bambini a partecipare all’attività “spaziale” appositamente preparata per loro e in tema con gli argomenti trattati nel momento più importante del pomeriggio: la presentazione del libro “Rimasti a terra – Eroi ed eroine dimenticati nella corsa allo spazio” di Andrea Ferrero che ha dialogato con Claudio Casagrande. I due ingegneri aerospaziali hanno raccontato la corsa allo spazio soffermandosi sulle storie dei personaggi che hanno contribuito in modo fondamentale alla progettazione di molte missioni pur restando nell’anonimato, ricordando le barriere di genere che per molto tempo hanno permesso alle donne di contribuire solo come computer umani e analizzando il contrasto tra la vecchia corsa allo spazio e la attuale “New Space Economy”, temi che hanno suscitato molto interesse e apprezzamento nel pubblico.

A seguire, spazio al divertimento con la coinvolgente MiniBiblioTombola, un'iniziativa originale che ha saputo unire il gioco alla passione per i libri, permettendo ai volontari di condividere recensioni di alcuni dei nuovi libri acquistati dalla biblioteca grazie ad un cospicuo finanziamento ministeriale e regalando ai partecipanti un momento molto apprezzato di lettura in dialetto piemontese.

La manifestazione si è conclusa in un clima di festa con la premiazione dei lettori più assidui della biblioteca e con un ricco rinfresco, offerto dall’amministrazione comunale.

“Il successo dell'iniziativa - commenta la direttrice - conferma ancora una volta quanto la biblioteca di Vicoforte possa diventare molto più di un luogo in cui conservare libri: uno spazio di incontro, socialità e partecipazione, capace di coinvolgere tutta la comunità attraverso eventi di qualità per tutte le generazioni e – aggiunge - è significativo e di buon auspicio il fatto che il frequentatore più assiduo della biblioteca sia un bambino di 9 anni appassionato di Geronimo Stilton… Forse c’è ancora Spazio per la Lettura”.