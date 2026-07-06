Ampia partecipazione a Montaldo per “Favole in fiore”

Ampia partecipazione, lo scorso sabato 4 luglio, per l'iniziativa “Favole in fiore”, promossa dal Comune di Montaldo di Mondovì insieme alla Commissione Cultura e Turismo.

La giornata ha preso il via con il ritrovo presso il municipio da dove è partita una facile escursione tra le borgate del territorio, accompagnata dai Custodi dei Castagneti delle Alpi Liguri. Un percorso pensato per tutti, tra paesaggi rurali e scorci panoramici, immersi nella stagione dei castagni in fiore che ha coinvolto una cinquantina di persone, tra cui numerosi bambini in vacanza e villaggiatura con i nonni, con presenze da Losanna, Granada, Torino, Cuneo, Mondovì e dintorni.

Grande l'interesse riscontrato per la presentazione del libro “Sotto la vecchia quercia” di Ermanno Giraudo, una raccolta di dodici fiabe ispirate alla memoria familiare, interpretato dalle voci di Ada Prucca, Mario Rossetti e dei giovani Matteo e Alice Quaranta.

L'autore, colpito dall'insolita interpretazione, ha accompagnato alla lettura di queste storie di famiglia, ascoltate e contaminate dal tempo.

"Un evento creato da un gruppo di amici per raccontare il territorio, sulle antiche vie dei pellegrini, le vie marenche e il neonato Cammino della Maddalena, in sosta davanti alla bellissima chiesa di San Sebastiano, meta e riparo di pellegrini" - dicono con soddifazione gli organizzatori con Pro loco, Commissione Cultura e Custodi dei Castagneti.

I partecipanti hanno poi potuto godere del pic nic preparato da "Il Forno" di Consagliola.