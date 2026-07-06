Volley A3M / Giovanni Bellanti arriva in forza al Volley Savigliano

Gioventù e voglia di mettersi in gioco. Risponde a questo identikit il sesto volto nuovo in casa Volley Savigliano, in vista del prossimo campionato di Serie A3 Credem Banca.

Il sodalizio biancoblù è infatti lieto di annunciare l’approdo al PalaSanGiorgio di Giovanni Bellanti.

Nato nel 2006, Giovanni è uno schiacciatore cresciuto pallavolisticamente nel nobile settore giovanile del Cuneo Volley, con il quale si è messo in luce fino a centrare la convocazione nel Club Piemonte Maschile, con cui ha partecipato anche a un collegiale nel Centro di preparazione olimpica dell’Acquacetosa a Roma. Nel 2025/26, quindi, ha vissuto la sua prima stagione tra i “grandi”, indossando la maglia del Vbc Mondovì in Serie B.

La chiamata di Savigliano è stata, come spiega lui stesso “inaspettata. Quando è arrivata, è stata una bella sorpresa. Per me è una grande opportunità e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura. La passata stagione? È stata la mia prima esperienza in Serie B e mi ha fatto crescere tanto, sia come giocatore che come persona. All’inizio ho dovuto adattarmi a un livello completamente nuovo, ma con il tempo sono riuscito a guadagnarmi sempre più spazio in campo. Mi porto dietro proprio questa consapevolezza: con impegno, pazienza e voglia di migliorare si possono raggiungere obiettivi importanti. In più far parte di una squadra così giovane sarà uno stimolo in più per continuare a crescere e dare il massimo”.

Il Volley Savigliano augura a Giovanni di poter ottenere risultati importanti anche in questa sua prima avventura in Serie A3 Credem Banca.