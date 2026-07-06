Roccavione, torna “Sport and Sound”: dodici ore di sport, musica e aggregazione

Roccavione si prepara a vivere una giornata all’insegna dello sport, della musica e della convivialità. Sabato 11 luglio 2026, a partire dalle ore 9.30, gli impianti sportivi del paese ospiteranno la seconda edizione di “Sport and Sound”, manifestazione organizzata dalla Pro Loco Roccavione e da Chi di Teit, in collaborazione con il Comitato Nova Rocca.

Per dodici ore il centro sportivo sarà animato da tornei, attività e momenti di aggregazione pensati per coinvolgere un pubblico eterogeneo. Tre le discipline protagoniste: beach volley 3 contro 3, calcio a 5 e pétanque. L’obiettivo è valorizzare lo sport non solo come competizione, ma soprattutto come occasione di incontro, inclusione e partecipazione.

“Sport and Sound” nasce infatti con l’intento di portare le persone in campo e rafforzare il senso di comunità, trasformando gli impianti sportivi in un punto di riferimento per il territorio. La manifestazione è aperta ai partecipanti dai 16 anni in su e coniuga la sfida sportiva al piacere di trascorrere insieme una giornata all’aria aperta.

A tutti gli atleti iscritti sarà consegnato un pacco gara comprensivo di maglietta personalizzata, pranzo con antipasto, primo piatto e dolce, oltre ad alcuni omaggi. Al termine dei tornei sono previste le premiazioni per le prime tre squadre classificate di ciascuna disciplina.

Le iscrizioni resteranno aperte fino a giovedì 9 luglio: per aderire è possibile utilizzare il QR Code presente sulla locandina oppure consultare il link disponibile sulla pagina Instagram @comitato.nova.rocca, dove sono pubblicate tutte le informazioni utili.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Roccavione e sostenuta da sponsor e realtà locali. Un appuntamento che si conferma occasione di sport e socialità, pronto a richiamare partecipanti e pubblico per una giornata da vivere insieme.