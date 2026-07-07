TENNIS / Allenamento con Sinner sull’erba di Wimbledon per il talento di Caramagna Simone Massellani [VIDEO]

Una sessione di allenamento nientemeno che con Jannik Sinner. Se per Simone Massellani il percorso nel tabellone junior di Wimbledon si è chiuso sabato 4 luglio con l’eliminazione ad opera dello statunitense Keaton Hance, testa di serie numero 3 del torneo, cui il giovane talento di Caramagna si è arreso solamente al tie-break del terzo set, l’esperienza del grande torneo londinese ha consentito al campioncino di casa nostra di confrontarsi col numero uno del tennis mondiale, oggi atteso dalla sfida col tedesco Jan-Lennard nel quarto di finale del torneo nel quale il campione altoatesino cerca la conferma dopo la vittoria dello scorso anno.

Una possibilità che Massellani, classe 2008, a inizio anno giunto sino agli ottavi degli Australian Open Junior, si porterà certamente nel cuore, avvenuta sotto gli occhi di Umberto Marino, il coach torinese che da anni lo segue in una carriera che sinora lo ha portato a conquistare la 25ª posizione del ranking mondiale Atp della categoria Under 18.

Tra i suoi prossimi impegni, la Tennis Europe Summer Cups, a fine luglio. Nel mirino la Us Open Junior a settembre.