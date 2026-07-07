Busca, un’oasi contro il caldo per gli anziani: apre lo “Spazio Anziani” climatizzato

Un’oasi per combattere l’afa dedicata agli anziani della città. È la proposta concreta che l’Ospedale Civile di Busca lancia nell’ambito del progetto "Spazio Anziani" presso la Casa della Salute.

Nei pomeriggi di giovedì 9 e venerdì 10 luglio, dalle 14:30 alle 17:30, in concomitanza con la prevista ondata di calore, si apriranno le porte del Salone "Maria Aimar" di Corso Giolitti recentemente dotato di un impianto di climatizzazione. Per tutti gli anziani buschesi che vorranno partecipare, le giornate offriranno momenti di svago e socialità: sarà possibile seguire la televisione su un maxischermo o intrattenersi con i giochi con le carte.

Le attività saranno coordinate dalla psicologa Eleonora Bianco, affiancata da alcuni studenti delle scuole superiori, con l'obiettivo di favorire anche un prezioso dialogo intergenerazionale e dalla Cooperativa Il Cortile che gestisce la Residenza SS Annunziata.

“Voglio ringraziare il direttore Luca Gosso e la coordinatrice dei servizi Gabriella Brino che hanno promosso il progetto – afferma il Presidente Tommaso Alfieri –. Un grazie sincero va alla Fondazione CRC, che ha sostenuto le attività e alla Fondazione CR Fossano, che ci ha permesso di completare l’acquisto delle attrezzature. È un esperimento che ci auguriamo di ripetere, per migliorare la qualità della vita delle persone che, specialmente in questi giorni, non dispongono di un impianto di climatizzazione nella propria casa. Sempre sul fronte del benessere termico, ci tengo a sottolineare che anche nella RSA, nell’ambito di un ambizioso progetto finanziato dalla Fondazione CRC nel bando 'Spazi Belli', è stata dotata di piccoli impianti per climatizzare gli spazi comuni”.