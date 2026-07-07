Celle di Macra, passeggiata tra natura e memoria: domenica torna l’iniziativa Plastic Free

Una mattinata all’insegna dell’ambiente, della cultura e della partecipazione attiva. È in programma domenica 12 luglio “A spasso per Celle e le sue storie – Passeggiata ecologica Plastic Free”, iniziativa aperta a tutti che unisce la scoperta del territorio alla tutela dell’ambiente.

Il ritrovo è fissato alle ore 9.30 presso il piazzale della Borgata Chiesa, con partenza per un percorso ad anello di circa 5 chilometri e 150 metri di dislivello, che toccherà Borgata Paschero e Borgata Albornetto, nel cuore della suggestiva Val Maira. Il rientro è previsto intorno alle 13.00-13.30.

Lungo il cammino i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere alcuni degli elementi più caratteristici del territorio: cappelle e tradizioni locali, la storia degli acciugai e delle economie alpine, gli affreschi naïf di Giors Boneto, il frassino gigante, il Pertus d’la Patarela, i passaggi coperti di Borgata Albornetto, oltre all’affresco di Borgata Chiesa e al celebre polittico di Hans Clemer.

Non mancherà l’impegno concreto per l’ambiente: durante la passeggiata i partecipanti contribuiranno alla pulizia dei sentieri raccogliendo eventuali rifiuti, in linea con lo spirito delle iniziative Plastic Free. Un gesto semplice ma significativo per la cura del territorio.

Si consiglia di partecipare con scarpe da trekking, acqua, cappellino, guanti da giardinaggio e pranzo al sacco. Al termine dell’escursione è prevista una degustazione di prodotti locali offerta dalla Pro Loco Seles.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione obbligatoria tramite il sito Plastic Free.