Si festeggiano in piazza a Castellinaldo i 50 anni de "Il Paese"

Giovedì 16 luglio, alle ore 21, in piazza Castello a Castellinaldo, si festeggeranno i 50 anni de 'Il Paese', bimestrale popolare e culturale e di informazione indipendente della sinistra Tanaro.

L'evento pubblico celebrerà la ricorrenza in una serata di parole, musica, immagini, insieme ai fondatori del periodico, ai collaboratori, agli amministratori comunali e ai tanti amici che hanno condiviso un pezzo di strada e vita del giornale.

Mezzo secolo di vita significano tanto, e nell'occasione verranno anche esposti cimeli, oggetti, numeri storici e ricordi di vita del bimestrale.

'Il Paese' rimane tutt'oggi un punto di riferimento dell'informazione locale e un attento osservatore di ciò che succede sul territorio, ma anche nel mondo.

La serata si concluderà con un brindisi conviviale e di auguri.

In caso di maltempo la festa si svolgerà comunque nel salone polifunzionale di Castellinaldo.