Castello di Casotto: sabato mattina tra yoga e meditazione a 1.090 metri

Con l'arrivo di luglio il Castello di Casotto amplia i giorni di apertura e accoglie i visitatori anche il venerdì, offrendo ancora più occasioni per scoprire l'antica certosa trasformata in residenza reale immersa nei boschi delle Alpi Liguri.

Il prossimo appuntamento del calendario estivo è in programma sabato 11 luglio alle ore 9.00 con Yoga e meditazione al Castello, un'esperienza dedicata al benessere e alla riconnessione con sé stessi, curata da Mauna Studio. Immersi nella quiete dei boschi e nell'atmosfera unica del complesso monumentale, i partecipanti potranno iniziare la giornata con una pratica pensata per rallentare, respirare e vivere il paesaggio in modo nuovo.

L'attività è a numero chiuso e i posti sono limitati: è quindi consigliata la prenotazione attraverso l'e-commerce di Kalatà. È inoltre possibile completare l'esperienza aggiungendo la visita guidata del Castello in programma alle ore 10.00.

La giornata proseguirà con altri appuntamenti aperti al pubblico: dalle ore 10.00 si svolgerà “Detox e Digital Detox Experience” (informazioni e prenotazioni: Dott.ssa Pezzaglia 340 4239686 – Dott.ssa Gavazza 339 4428634) e alle 15.30 il concerto "Jazz e dintorni" con il duo Reggio–Vernizzi, organizzato dal Polo Culturale della Città di Garessio.

Per i possessori di Abbonamento Musei Piemonte Valle d'Aosta (Formula Extra inclusa) e Torino+Piemonte Card, la visita guidata è gratuita; per tutti gli altri il costo è quello del biglietto ordinario (12 euro intero, 10 euro ridotto). L'ingresso è gratuito anche per i bambini fino a 5 anni.

Maggiori informazioni e prenotazioni sono disponibili su https://kalata.it/estate-2026-castello-di-casotto/.

Le attività di valorizzazione del Castello di Casotto per il 2026 sono realizzate con il contributo della Fondazione CRC nell'ambito del Bando Patrimonio Culturale.