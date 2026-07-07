BASKET / Amedeo Della Valle volta pagina: l’albese è ufficialmente un nuovo giocatore di Varese

Sono passate meno di 48 ore dall'addio di Amedeo Della Valle alla “sua” amata Brescia e il cestista cuneese ufficializza la nuova meta: l’Openjobmetis Varese.

Il 33enne di Alba ha infatti firmato un contratto pluriennale (secondo le indiscrezioni triennale) con il sodalizio biancorosso che è riuscito a battere sul tempo la concorrenza garantendosi la forte guardia piemontese non appena quest’ultimo ha annunciato il termine della storia d’amore con Brescia.

Sono state quindi confermate le voci secondo cui Della Valle avrebbe declinato l’offerta, o meglio interrotto il vincolo contrattuale, della nuova, ricca e forte società Maxima Roma, compagine che ha acquistato il titolo sportivo dei bresciani.

Il figlio d’arte (papà Carlo è stato uno storico cestista dell’Auxilium Torino tra anni ’80 e ’90) si accasa dunque alla formazione prealpina che, grazie a un mercato apparentemente intrigante, proverà a rilanciarsi dopo alcune annate interlocutorie. Nella stagione appena conclusa i lombardi sono arrivati noni in regular season a pari punti con Trento, ultima squadra qualificata ai playoff.

Varese sarà allenata dal greco Giannis Kastritis e garantirà all’albese anche il ritorno nella Basketball Champions League, palcoscenico europeo che aveva scelto di sacrificare negli ultimi anni per restare con la “Leonessa”.

Per Amedeo Della Valle si tratta della quarta esperienza in LBA, dopo le stagioni passate con la Pallacanestro Reggiana (2013-2018), l’Olimpia Milano (2018-2020) e la Germani Brescia (2021-2026).