Cambiare serramenti nel 2026: le nuove aliquote del 50% e 36%

Questo è l'anno delle conferme. Nell'ambito del cosiddetto Bonus infissi , il 2026 ha confermato due punti essenziali: la detrazione fiscale variabile e la convenienza per chi decide di sostituire le finestre in casa.

Questa decisione, quindi, non è solo una spesa ma rappresenta un investimento – a patto che ci sia chiarezza sulle percentuali di recupero fiscale.

Detrazioni 2026: come funzionano le aliquote al 50% e 36%

Ecco quali sono le regole per l'anno in corso, valide fino al 31 dicembre 2026.

L'aliquota al 50% sulle spese sostenute per la sostituzione dei serramenti, è riservata alla prima casa, quella dove si risiede. Il costo, quindi, può essere portato in detrazione per la metà dell'importo (es. 5.000 euro di spesa / 2.500 euro di detrazione IRPEF).

L'aliquota al 36% si applica ad altri immobili di proprietà dove non si risiede (seconde case). Sui costi per cambiare le finestre si dovrà calcolare questa percentuale per scalarla dalla dichiarazione dei redditi IRPEF (es. 5.000 euro di spesa / 1.800 euro di detrazione).

I requisiti per accedere al Bonus Infissi 2026

Una volta che sarà stata calcolata la percentuale di detrazione corretta, è importante conoscere anche i requisiti minimi per poterla ottenere.

Efficienza termica. I nuovi serramenti e infissi devono migliorare l'efficienza energetica. Sarà necessario provare che raggiungono il valore di isolamento termico richiesto in base alla zona climatica (tramite asseverazione o certificazione del fornitore/installatore).

Massimali di spesa. Per entrambi le condizioni (prima o seconda casa) il tetto massimo di spesa è di 96.000 euro.

Bonifico parlante. Bisogna eseguire il pagamento tramite un particolare bonifico bancario/postale che indica la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario e la partita IVA del fornitore.

Pratica ENEA. È obbligatorio inviare online alcuni dati tecnici al portale ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

Tipo di infissi e serramenti. Si parla sempre di cambiare le finestre, ma è agevolabile anche la sostituzione di scuri, persiane, avvolgibili e componenti vetrati – quando viene fatta simultaneamente al cambio degli infissi che sono oggetto dell'intervento.

Visti i diversi requisiti, è utile stabilire una corretta pianificazione delle spese e dei documenti da conservare e da inviare. Organizzarsi in tempo consente di ottenere i benefici dei bonus edilizi legati alla sostituzione infissi, evitando lo stress da “scadenza imminente”.

Perché affidarsi a un'eccellenza italiana per i tuoi serramenti

Perché le informazioni che abbiamo fornito, sono solo una parte dei tanti aspetti legati dei Bonus edilizi per gli infissi e i serramenti. Un partner come SB Infissi PVC Palermo rappresenta il fornitore ideale per affrontare la sostituzione dei vecchi elementi, con la certezza di avere dei professionisti al proprio fianco.

L'azienda non fornisce solo la vendita ma cura ogni fase:

a monte, esegue la produzione delle finestre nella fabbrica infissi a Palermo;

durante l'installazione provvede ad una posa qualificata;

successivamente si occupa della gestione completa dei Bonus.

SB Infissi rappresenta, quindi un'Eccellenza Italiana affidabile, in ogni momento: dalla selezione dei modelli più adeguati alla propria casa fino alle richieste sul portale ENEA.

Cambiare oggi per risparmiare già da domani

Programmare subito la sostituzione degli infissi permette di ottenere presto tutti i vantaggi legati all'efficienza energetica. Prima installi le nuove finestre, prima risparmi sui consumi in casa.

Inoltre, agire già prima dell'estate permette di avvantaggiarsi sulle scadenze dei Bonus Infissi 2026 – perché potrebbe passare del tempo utile tra ordini, installazione e pratiche ENEA.

Per saperne di più sugli infissi e le soluzioni SB Porte e Finestre, naviga sul sito oppure contatta l'azienda per una consulenza immediata.

Telefono: +39 091 8213903

Email: info@sbportefinestre.it

Sito Web: sbportefinestre.it











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