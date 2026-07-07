La Banca di Caraglio apre ad Alessandria: nuova filiale in piazza della Libertà 9

Lunedì 13 luglio ad Alessandria, in piazza della Libertà 9, aprirà una nuova filiale della Banca di Caraglio, segnando così l’ingresso dell’istituto di credito cooperativo in una nuova provincia, la sesta dopo quelle di Cuneo, territorio di origine della banca, di Torino e di Asti, Imperia e Savona. Nel cuore del capoluogo, a pochi passi dal Palazzo Comunale e prospiciente un ampio parcheggio, questa nuova filiale si presenta da subito come punto di riferimento per il territorio e la comunità locale.

“Con questa apertura ampliamo ulteriormente la nostra presenza in Piemonte, confermando la strategia di sviluppo intrapresa della Banca per accompagnare famiglie, imprese e professionisti attraverso il modello del credito cooperativo, che coniuga solidità, prossimità e capacità di ascolto – dichiara Livio Tomatis, presidente della Banca di Caraglio –. Metteremo a disposizione del territorio alessandrino tutte le nostre competenze e un’offerta di servizi pensati nel segno dei valori che da sempre ci contraddistinguono. Crediamo, infatti, che lo sviluppo abbia valore quando nasce dalla capacità di costruire relazioni durature con le persone e con il tessuto economico locale. Arriviamo quindi ad Alessandria con entusiasmo, convinti che anche qui potremo diventare un partner affidabile per tutti gli attori che vivono e operano in città e dintorni”.

Banca di Caraglio conferma così la propria volontà concreta di investire in Piemonte, rafforzando una rete di ormai 36 filiali, costruita negli anni attraverso una crescita progressiva e attenta alle opportunità offerte dai territori.

Nato nel lontano 1892 con l’intento di sostenere lo sviluppo delle comunità locali, oggi l’istituto di credito vive il suo 134° anno di attività continuando a mantenere saldo il legame con i territori di operatività e il loro tessuto socioeconomico.