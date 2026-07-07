Festa di inizio estate in Valle Gesso con due giorni di appuntamenti

Un fine settimana ricco di appuntamenti in valle Gesso in collaborazione con il circolo Acli San Lorenzo/Desertetto guidato dal presidente Roberto Ricca. Sabato 11 e Domenica 12 luglio 2026, c’è “Scintille d’estate” Festa di inizio estate in Valle Gesso tra Valdieri, frazione Desertetto, Cappella San Bernardo, ex impianti di risalita, con prenotazioni obbligatorie al numero: +39 351 8727430 (Katy).

Sabato 11 luglio gli appuntamenti sono: Raduno Auto Tuning; Barbecue Over Smoker Killers Campioni Italiani BBQ 2025; concerto dal vivo con Way To Hollywood e, a seguire, DJ Set con Lorenzo Isoardi.

Domenica 12 luglio sono in programma le seguenti attività: giro a cavallo e giochi per bambini dalle 9:30 e la seconda edizione della camminata gastronomica “Munta&Cala”, con partenze dalla piazza della frazione, scaglionate, a partire dalle ore 10.30. Il percorso di lunghezza 6,3 km e dislivello 300 mt. si sviluppa su strade asfaltate, sterrate e sentieri puliti e contempla 4 tappe mangerecce, con menu completo. È consigliato un abbigliamento adeguato.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15, si terrà il concerto degli “ABCD Show”. Il costo per adulti è di 25 euro, ridotto a 12 euro per bambini sotto i 10 anni. Per info e prenotazioni i contatti sono: 347 74 58 295 – 339 68 07 414. Il circolo Acli San Lorenzo/Desertetto festeggia così l’11° anno di attività e di promozione sociale e culturale sul territorio.

Il direttivo ringrazia per la collaborazione le Pro Loco di Roaschia e Sant’Anna di Valdieri, il Parco Alpi Marittime e il Comune di Valdieri. L’evento precede e anticipa la serata Street Food Party di sabato 25 luglio, sempre organizzata dal Circolo Acli San Lorenzo/Desertetto, con hamburger, patatine, panini e salciccia, birra e concerto del gruppo “Quei bravi ragazzi”.