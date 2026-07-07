Jazz Visions nel Parco e visite al Castello di Verzuolo

Un intero fine settimana dedicato alla musica d'autore, alla buona cucina e alla scoperta del patrimonio storico. L’antico borgo medievale della Villa di Verzuolo si prepara a trasformarsi in un palcoscenico d'eccezione, offrendo due giornate ricche di eventi pensate per far scoprire le bellezze del territorio.

Si parte sabato 11 luglio 2026 con la prestigiosa rassegna Jazz Visions diretta da Luigi Martinale. Il parco del Castello ospiterà due concerti dal vivo: si comincia alle ore 18:30 con le sonorità soul e funk di Areetah Project, per poi entrare nel vivo alle ore 21:30 con il trascinante hard bop dell'Alberto Gurrisi 4et.

Ad arricchire la serata tra un evento e l’altro ci saranno l'esclusiva Cena Jazz Visions all'aperto e la straordinaria opportunità di partecipare a un'esclusiva visita guidata in notturna tra le storiche sale del Castello trecentesco sotto le stelle.

La festa continua domenica 12 luglio 2026 con l'evento "Una Domenica al Castello - Due passi nel Castello". Il maniero, i suoi suggestivi sotterranei e il parco secolare saranno accessibili al pubblico per l'intera giornata con cinque turni di visite guidate. Sarà una domenica all'insegna del relax e della convivialità, con la possibilità di usufruire di tavoli da pic-nic nel parco o di prenotare il pranzo completo. Il pomeriggio sarà animato da giochi in scatola per bambini, una gara di Scala 40 e servizio bar, oltre all'opportunità di visitare l'Antica Parrocchiale del borgo in collaborazione con l'Associazione Culturale Verzuolo.

Sabato 11 luglio ingresso ai concerti 15 euro, ridotto 12 euro. Il costo della Cena Jazz Visions è di 15 euro con bevande escluse (possibilità di scegliere anche i singoli piatti). Ingresso bimbi gratuito fino a tre anni e ridotto a 10 euro fino a dieci anni. Sono previsti piatti appositi per intolleranze o esigenze alimentari diverse, da segnalare al momento della prenotazione (entro venerdì 10).

Domenica 12 luglio, visite guidate: turni alle ore 09:45, 11:15, 14:00, 15:30 e 17:00 (Castello, sotterranei e parco). Nel pomeriggio visita all'Antica Parrocchiale tra le 14,30 e le 18. Pranzo e relax: Tavoli pic-nic disponibili (€ 5 a tavolo) o pranzo completo a € 15.

Prenotazione e info per tutte le attività al 351-4204004 o email pro.villa@virgilio.it