Sabato 11 luglio doppio appuntamento con Jazz Visions

Sabato 11 luglio il giardino del Castello sarà la sede di un doppio appuntamento!
Alle ore 18,30 “Areetah Project”
Areetah
Elena Capra: voce
Simone Pastorino: chitarra
Lorenzo Venturino: tastiere, chitarra, arrangiamenti
Daniele Mauro: basso
Gabriele Sbarra: batteria
Emilio Cuniberti: percussioni
Il mondo della black music è un oceano infinito: gli “AREETAH PROJECT” hanno scelto per il loro repertorio alcuni grandi grandi classici del soul, brani di espressione della scena R&B internazionale contemporanea, passando per la musica d’autore italiana di stampo funk. La ricerca di un'identità negli arrangiamenti e nel suono, trasversale ai generi e alle stagioni musicali trattate, fa da filo conduttore all’intero progetto.
Ore 21,30 Alberto Gurrisi 4et – “Social Distance”
Alberto Gurrisi 4et ph Cifarelli
Gianni Virone sax tenore
Gianni Denitto sax alto
Alberto Gurrisi organo
Alessandro Minetto batteria
L’organo Hammond di Alberto Gurrisi è il collante del gruppo che affonda il suo linguaggio nelle radici nell’hard bop. Ma il sound che si ispira alla grande stagione del jazz anni ’50 e ’60 si confronta allo stesso tempo con i diversi stili che si sono sviluppati successivamente.
Energia contagiosa, groove trascinante e swing a profusione sono il marchio di fabbrica di un quartetto che lascia il segno ad ogni concerto.
Studenti
Possibilità di cenare nel parco del castello: menu e prenotazioni su www.villadiverzuolo.it o al 351 4204004
Al termine del concerto visita notturna al castello (posti limitati, necessaria prenotazione: 329 2169741), costo 5 euro.
Biglietto unico per i 2 concerti
Ingresso 15 euro
Ingresso ridotto 12 (fino a 18 anni e oltre i 65)
Ingresso gratuito per studenti.
Info e prenotazioni: info@jazzvisions.it
Whatsapp 347 3141294
Potete consultare il programma della stagione 2026 su www.jazzvisions.it