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Eventi | 07 luglio 2026, 12:00

Sabato 11 luglio doppio appuntamento con Jazz Visions

Dopo il grande successo alle Officine Giletta dello scorso sabato, JazzVisions riparte tornando a Villa di Verzuolo, sabato11 luglio, presso l’antico borgo di origine medievale, una località da scoprire per le sue bellezze architettoniche e ambientali

Sabato 11 luglio il giardino del Castello sarà la sede di un doppio appuntamento!

Alle ore 18,30  “Areetah Project”


Areetah

Elena Capra: voce
Simone Pastorino: chitarra
Lorenzo Venturino: tastiere, chitarra, arrangiamenti
Daniele Mauro: basso
Gabriele Sbarra: batteria
Emilio Cuniberti: percussioni 

Il mondo della black music è un oceano infinito: gli “AREETAH PROJECT” hanno scelto per il loro repertorio alcuni grandi grandi classici del soul, brani di espressione della scena R&B internazionale contemporanea, passando per la musica d’autore italiana di stampo funk. La ricerca di un'identità negli arrangiamenti e nel suono, trasversale ai generi e alle stagioni musicali trattate, fa da filo conduttore all’intero progetto.


Ore 21,30 Alberto Gurrisi 4et – “Social Distance”


Alberto Gurrisi 4et ph Cifarelli

Gianni Virone sax tenore
Gianni Denitto sax alto
Alberto Gurrisi organo
Alessandro Minetto batteria

L’organo Hammond di Alberto Gurrisi è il collante del gruppo che affonda il suo linguaggio nelle radici nell’hard bop. Ma il sound che si ispira alla grande stagione del jazz anni ’50 e ’60 si confronta allo stesso tempo con i diversi stili che si sono sviluppati successivamente.

Energia contagiosa, groove trascinante e swing a profusione sono il marchio di fabbrica di un quartetto che lascia il segno ad ogni concerto.

Studenti

Possibilità di cenare nel parco del castello: menu e prenotazioni su www.villadiverzuolo.it o al 351 4204004

Al termine del concerto visita notturna al castello (posti limitati, necessaria prenotazione: 329 2169741), costo 5 euro.

Biglietto unico per i 2 concerti
Ingresso 15 euro
Ingresso ridotto 12 (fino a 18 anni e oltre i 65)
Ingresso gratuito per studenti.
Info e prenotazioni: info@jazzvisions.it
Whatsapp 347 3141294

Potete consultare il programma della stagione 2026 su www.jazzvisions.it

I.P.

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