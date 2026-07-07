Sabato 11 luglio doppio appuntamento con Jazz Visions

Sabato 11 luglio il giardino del Castello sarà la sede di un doppio appuntamento!

Alle ore 18,30 “Areetah Project”



Areetah



Elena Capra: voce

Simone Pastorino: chitarra

Lorenzo Venturino: tastiere, chitarra, arrangiamenti

Daniele Mauro: basso

Gabriele Sbarra: batteria

Emilio Cuniberti: percussioni

Il mondo della black music è un oceano infinito: gli “AREETAH PROJECT” hanno scelto per il loro repertorio alcuni grandi grandi classici del soul, brani di espressione della scena R&B internazionale contemporanea, passando per la musica d’autore italiana di stampo funk. La ricerca di un'identità negli arrangiamenti e nel suono, trasversale ai generi e alle stagioni musicali trattate, fa da filo conduttore all’intero progetto.



Ore 21,30 Alberto Gurrisi 4et – “Social Distance”



Alberto Gurrisi 4et ph Cifarelli



Gianni Virone sax tenore

Gianni Denitto sax alto

Alberto Gurrisi organo

Alessandro Minetto batteria

L’organo Hammond di Alberto Gurrisi è il collante del gruppo che affonda il suo linguaggio nelle radici nell’hard bop. Ma il sound che si ispira alla grande stagione del jazz anni ’50 e ’60 si confronta allo stesso tempo con i diversi stili che si sono sviluppati successivamente.

Energia contagiosa, groove trascinante e swing a profusione sono il marchio di fabbrica di un quartetto che lascia il segno ad ogni concerto.

Studenti

Possibilità di cenare nel parco del castello: menu e prenotazioni su www.villadiverzuolo.it o al 351 4204004

Al termine del concerto visita notturna al castello (posti limitati, necessaria prenotazione: 329 2169741), costo 5 euro.

Biglietto unico per i 2 concerti

Ingresso 15 euro

Ingresso ridotto 12 (fino a 18 anni e oltre i 65)

Ingresso gratuito per studenti.

Info e prenotazioni: info@jazzvisions.it

Whatsapp 347 3141294

Potete consultare il programma della stagione 2026 su www.jazzvisions.it