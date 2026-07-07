MDCLAB, la dolce rivoluzione di Alba: tradizione, inclusione e qualità al centro del progetto

C'è una storia di famiglia, passione e visione imprenditoriale dietro il nome *MDCLAB*, acronimo che per gli albese più golosi significa semplicemente "Il Mondo del Caffè". Una realtà che negli anni ha saputo evolversi, trasformando la tradizionale pasticceria artigianale in un progetto moderno, capace di coniugare qualità e inclusione alimentare.

MDCLAB non è soltanto un laboratorio, ma un vero e proprio universo del gusto, costruito su due anime che viaggiano su binari paralleli.

Da una parte c'è l'anima tradizionale, con il laboratorio di *Via Alfieri* e il bar pasticceria nel cuore di *Piazza Michele Ferrero, punto di riferimento per chi cerca la grande tradizione dolciaria artigianale. Dall'altra, l'anima **gluten free* di *Via Pietro Ferrero 5/B*, nata per offrire un'esperienza di qualità anche a chi deve seguire particolari esigenze alimentari.

L'obiettivo è chiaro: fare in modo che nessuno si senta escluso, a tavola come durante una festa, sia nel dolce sia nel salato.

Con l'arrivo dell'estate, MDCLAB si veste di nuovi colori e sapori. Nei laboratori la produzione si intensifica con *semifreddi, monoporzioni, gelato artigianale, torte alla frutta e vassoi di pasticcini su ordinazione*, proposte pensate per accompagnare i momenti di convivialità della bella stagione.

Ma conoscere MDCLAB significa anche scoprire una filosofia aziendale che mette al centro le persone. Dietro ogni prodotto c'è un team formato, preparato e in costante crescita, inserito in un ambiente di lavoro sereno e orientato alla responsabilità e al rispetto per un mestiere tanto affascinante quanto complesso.

Il mondo della pasticceria, oggi, sta cambiando rapidamente e trovare un nuovo equilibrio non è semplice. In un settore che spesso si divide tra modelli fortemente mediatici e rapide espansioni di natura puramente finanziaria, MDCLAB ha scelto una strada diversa: una crescita solida, consapevole e sostenibile, senza rincorrere le mode ma puntando sulla qualità.

Una filosofia che si riflette anche nel tema dei prezzi. La ristorazione sta vivendo un necessario riassestamento e il mercato si sta orientando verso una maggiore trasparenza. I prezzi di oggi rappresentano il reale valore di un'azienda sana, costruita su lavoro, competenze e investimenti. Una crescita lenta, ma consolidata, che segue i tempi fisiologici di uno sviluppo sostenibile.

Perché, in fondo, il vero ingrediente di MDCLAB è proprio questo: la capacità di unire tradizione e innovazione, qualità e inclusione, senza mai perdere di vista il valore delle persone.

Il Mondo del Caffè e MDCLAB – Tradizione: Piazza Michele Ferrero e Via Alfieri, Alba.

MDCLAB Gluten Free: Via Pietro Ferrero 5/B, Alba.

Instagram: il_mondo_del_caffe_alba