Sabato 11 luglio Maurizio Mastrini in concerto a Revello con "Capelli": musica, emozioni e un omaggio a Papa Francesco,

Maurizio Mastrini, pianista e compositore tra i più originali del panorama musicale contemporaneo, sarà il protagonista del prossimo appuntamento della 47ª stagione di Antidogma Musica.

L'artista porterà in scena il concerto "Capelli", in Valle Po, sabato 11 luglio, alle 21, nel cortile del Municipio di Revello, in piazza Denina 2.

L'evento è realizzato con il sostegno Artbonus della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo.

Più che un semplice concerto, "Capelli" è un viaggio musicale e autobiografico nel mondo artistico di Mastrini.

Il titolo racchiude un significato profondamente personale: "I capelli – spiega il compositore - sono stati e sono ancora oggi, il mio rifugio dal mondo". Da quel rifugio nasce un'opera che diventa una vera dichiarazione d'identità, un racconto in musica che mette a nudo emozioni, ricordi e ricerca interiore.

Il programma attraversa suggestioni e culture differenti. Tra i brani figurano "El Toque", dedicato a Diego Armando Maradona, "Paris c'est l'amour", "Monsieur Satie", le atmosfere jazz di "No Smoking", le pagine più intime come "Aria" e "Lacrima", fino a "Tango Clandestino", intensa dedica musicale a Papa Francesco, scritta in occasione del primo anniversario della morte del Pontefice, che chiude idealmente il percorso tra memoria, spiritualità e contemporaneità.

Nato a Panicale, in Umbria, si è diplomato al Conservatorio "Francesco Morlacchi" di Perugia, perfezionandosi con Vincenzo Vitale.

La sua musica nasce nel silenzio del suo eremo umbro, lontano dalla frenesia quotidiana, un luogo che alimenta una produzione artistica caratterizzata da forte intensità emotiva e continua ricerca espressiva.

Le sue composizioni fondono linguaggio classico e musica contemporanea, alternando minimalismo, strutture matematiche e scrittura orchestrale. Un tratto che rende inconfondibili i suoi concerti è la scelta di salire sul palco a piedi nudi: un gesto simbolico con cui il maestro desidera instaurare un contatto diretto con la terra, il pianoforte e il pubblico, lasciando che le emozioni fluiscano senza filtri attraverso la musica.

Mastrini è inoltre noto per aver ideato il progetto "Il mio mondo al contrario", nel quale interpreta celebri pagine della musica classica eseguendole partendo dall'ultima nota fino alla prima, una tecnica che gli ha regalato notorietà internazionale e che rappresenta uno degli elementi più originali della sua produzione artistica.

Tra i suoi lavori discografici più significativi figura il CD "Storia della Musica – Capolavori", distribuito da Ricordi, nel quale il maestro Antonio Allorto, curatore della collana, ha affiancato un'esecuzione della "Fantasia in Do maggiore" di Robert Schumann interpretata da Mastrini a una registrazione del leggendario pianista Arthur Rubinstein. La sua produzione comprende inoltre album come "I miei romantici", "Sogno d'Amore", "Sacro & Profano", "I miei classici", "Love Music", "Classic Music for Christmas", "Le musiche dello Zodiaco" e "Love Piano". Con "I miei classici" è stato il primo pianista al mondo a incidere le prime composizioni di grandi autori come Mozart e Beethoven, riportando all'attenzione del pubblico pagine poco conosciute del loro repertorio.

Il talento compositivo di Mastrini si manifesta fin dalla giovanissima età: a soli 14 anni scrive una Messa in latino, un'opera lirica, un'Ave Maria e numerose altre composizioni, alcune delle quali entreranno presto nel suo repertorio concertistico.

Nel 2001 firma "Il Bacio", considerata l'opera lirica più breve al mondo, della durata di appena 3 minuti e 20 secondi, su testo di Sergio Tasso.

Nel corso della sua carriera il pianista e compositore ha conquistato primi premi in concorsi nazionali e internazionali, inciso numerosi album e tenuto tournée in Europa, Stati Uniti e Medio Oriente, esibendosi in prestigiose città come Londra, Parigi, Basilea, Cincinnati, Reykjavík e Roma. Alla carriera concertistica ha affiancato un'intensa attività nel mondo della televisione e della comunicazione, collaborando con importanti emittenti come Rai, Mediaset, BBC, Radio France e Radio Televisione Svizzera.

Ha composto sigle e musiche per numerosi programmi Rai, tra cui "Uno Mattina", del quale è stato maestro esterno dal 1996, e "I Fatti Vostri" su Rai 2 dal 1999 al 2003. È stato inoltre consulente musicale di "Zap Zap Tv" su TMC, autore e produttore di format televisivi quali "Musica Maestro", "Palcoscenico Aperto", "Drin Game", "L'Autostop", "Tutti asCQuola" e "Un biglietto per due", oltre ad aver firmato la colonna sonora della sitcom Mediaset "Così fan tutte" e prodotto la fiction "Oltre la collina", insignita di una menzione di merito al RomaFictionFest 2009.

Ingresso 5 euro.

Prenotazioni sul sito: monasterodellastella.it

al link: https://www.monasterodellastella.it/evento/capelli-revello

Informazioni: stampa.antidogmamusica@gmail.com e antidogmamusica.org