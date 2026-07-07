Nel bosco di Ranzi a Pietra Ligure torna l’abbraccio tra Liguria e Germania: tre giorni di festa con i Birrai di Offenburg

Da giovedì 16 a sabato 18 luglio il suggestivo bosco di Ranzi, sulle alture di Pietra Ligure, farà da cornice alla quindicesima edizione de I Birrai di Offenburg, l'appuntamento che negli anni si è affermato come uno degli eventi enogastronomici più originali dell'estate ligure.

Molto più di una festa dedicata alla birra, I Birrai di Offenburg rappresenta un autentico incontro tra culture, nato dal gemellaggio che lega Pietra Ligure e la città tedesca di Offenburg dal 2007. Un'occasione per celebrare l'amicizia tra due territori attraverso ciò che meglio li rappresenta: la cucina, le tradizioni e il piacere dello stare insieme.

L'evento è organizzato dall'Associazione Circolo Giovane Ranzi con la preziosa collaborazione di una delegazione di cuochi e Mastri Birrai provenienti dal Baden-Württemberg, la regione della Foresta Nera di cui Offenburg fa parte. A rendere ancora più speciale la manifestazione è la sua location: un grande prato immerso nella macchia mediterranea, nascosto tra gli alberi e affacciato sul mare, dove il verde del bosco incontra i colori del tramonto regalando un'atmosfera unica.

Per due serate questo angolo della Riviera si trasformerà in un luogo di incontro tra sapori e tradizioni. Il menù offrirà infatti un viaggio gastronomico tra Germania e Liguria, con un'alternanza di piatti che raccontano due identità culinarie differenti ma perfettamente capaci di dialogare tra loro.

Gli ospiti potranno scegliere tra le specialità della cucina tedesca, come i wurstel alla piastra con crauti, il Fleischkäse, il Bauernschinken della Foresta Nera, lo steak di maiale, lo stinco al forno e la tradizionale Käsekuchen, oppure lasciarsi conquistare dai grandi classici della cucina ligure, dal coniglio alla ligure alle trofie al pesto con patate e fagiolini, passando per ravioli fritti, panissa, risotto alla birra, gnocchetti speck e radicchio e le immancabili frittelle di mele, insieme a numerose altre proposte.

Naturalmente la regina della manifestazione sarà la birra. Anche per l'edizione 2026 saranno protagoniste tre etichette selezionate del Birrificio Kronen di Offenburg: la classica Export, la bianca Hefe-Weizen e la Spezialbier, birra speciale che negli ultimi anni ha conquistato il pubblico della manifestazione.

Ad accompagnare il menù sarà presente anche una selezione di vini liguri con le etichette 1919 — Nostralino bianco e rosso, Pigato e Vermentino D.O.C. — oltre ad un BRUT ligure per gli appassionati delle bollicine.

Negli anni I Birrai di Offenburg è diventato un appuntamento irrinunciabile per chi ama vivere il cibo come un'esperienza fatta di convivialità, scoperta e condivisione. Un evento capace di unire persone, tradizioni e territori attraverso il linguaggio universale della buona tavola.

Come da tradizione, la festa continuerà anche dopo cena con un ricco programma di intrattenimento musicale, a cura di band e artisti locali, che accompagnerà il pubblico fino a tarda notte A partire dalle ore 20, tra i tavoli illuminati da un suggestivo cielo di luci, si alterneranno piccole formazioni acoustic-folk (16/7 Uke Swing, 17/7 Barbagrammi, 18/7 Sheldon & The Rollin’Cats). Dalle 22 spazio ai concerti dal vivo sul palco principale con Cover Rock Band (16/7 Missing Ink, 17/7 Margot, 18/7 Mercenari Rock), mentre dalle 24 il testimone passerà a Jnice Dj e Air Dj per una selezione tutta da ballare con le hit più amate del momento.

Due serate da vivere all'aria aperta, tra il profumo del bosco, il panorama sul mare, ottima cucina, birra di qualità e tanta musica: gli ingredienti perfetti per un'estate che profuma di amicizia e di tradizioni che continuano a incontrarsi.

Sarà attivo anche quest’anno l’esclusivo e comodo servizio di cassa web, per ordinare i piatti su ranzi.it e, volendo, pagarli direttamente on line con carta di credito o tramite i circuiti Satispay e Paypall, evitando così la coda alle casse.

Coloro che hanno effettuato la sola prenotazione dei piatti potranno ritirare biglietti da presentare alle cucine in apposite casse dedicate. Coloro che invece hanno già effettuato il pagamento potranno stamparli in autonomia in tre sportelli self-service (attraverso un qrcode che riceveranno via mail o sms).

Sarà presente anche una postazione Eat&Go, una cassa automatica self-ordering (come quelle che siamo abituati a vedere nei principali Fast Food) che accetta sia pagamenti elettronici che tramite Satispay.

Tutte le sere, inoltre, giochi e gonfiabili per bambini. Ampio parcheggio auto e moto

Come raggiungere la festa - I Birrai di Offenburg si svolge a Ranzi, piccola frazione alle spalle di Pietra Ligure. Si raggiunge facilmente dall’uscita autostradale di Pietra Ligure. Pochi metri dopo aver pagato il pedaggio, alla ronda si svolta a sinistra e, seguendo le indicazioni si imbocca la strada che, attraversando il piccolo borgo di Ranzi, conduce al Colle della Madonnina. Da lì, i volontari vi guideranno all’interno del bosco per parcheggiare e arrivare finalmente alla grande conca naturale, cuore della festa. Sono consigliate scarpe comode.