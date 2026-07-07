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Eventi | 07 luglio 2026, 09:46

Sommariva Perno, sabato 11 luglio concerto della Easy Big Band

Appuntamento alle 21 in piazza Montfrin

Sommariva Perno, sabato 11 luglio concerto della Easy Big Band

Sommariva si tinge di jazz con la Easy Big Band di Trofarello, che presenterà un concerto con le più famose e importanti canzoni jazz del Novecento. L’orchestra, diretta dal maestro Gabriele Manassi che è anche pianista, è composta da 18 musicisti e dalla vocalist Roberta Bacciolo.

L’orchestra propone moderni arrangiamenti di brani ispirati alle grandi Big Band del periodo d’oro del jazz, la cosiddetta “Swing Era” (1935 -1945), quando si formarono ed esibirono le più grandi orchestre ed i migliori solisti  della storia della Swing music: Count Basie, Duke Ellington, Glenn Miller e cantanti come Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Peggy Lee. Il programma del concerto della Easy Big Band si basa dunque, in gran parte, sui brani resi famosi da queste famose orchestre e dai grandi solisti citati. Voci e suoni inimitabili… senza tempo. 

Il concerto è il terzo evento di “Estate in piazza” e rientra nella rassegna “Musica e teatro nel paese della Bela Rosin 2026”, organizzata dal Centro culturale San Bernardino o.d.v. in collaborazione con il Comune di Sommariva Perno, con Enti e Gruppi del paese e con il contributo della Fondazione CRC.

L’ingresso è libero, senza prenotazione.

Per info: www.centroculturalesanbernardino.it; info@centroculturalesanbernardino.it; 339 8178347 (Andrea)

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