Sommariva Perno, sabato 11 luglio concerto della Easy Big Band

Sommariva si tinge di jazz con la Easy Big Band di Trofarello, che presenterà un concerto con le più famose e importanti canzoni jazz del Novecento. L’orchestra, diretta dal maestro Gabriele Manassi che è anche pianista, è composta da 18 musicisti e dalla vocalist Roberta Bacciolo.

L’orchestra propone moderni arrangiamenti di brani ispirati alle grandi Big Band del periodo d’oro del jazz, la cosiddetta “Swing Era” (1935 -1945), quando si formarono ed esibirono le più grandi orchestre ed i migliori solisti della storia della Swing music: Count Basie, Duke Ellington, Glenn Miller e cantanti come Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Peggy Lee. Il programma del concerto della Easy Big Band si basa dunque, in gran parte, sui brani resi famosi da queste famose orchestre e dai grandi solisti citati. Voci e suoni inimitabili… senza tempo.

Il concerto è il terzo evento di “Estate in piazza” e rientra nella rassegna “Musica e teatro nel paese della Bela Rosin 2026”, organizzata dal Centro culturale San Bernardino o.d.v. in collaborazione con il Comune di Sommariva Perno, con Enti e Gruppi del paese e con il contributo della Fondazione CRC.

L’ingresso è libero, senza prenotazione.

Per info: www.centroculturalesanbernardino.it; info@centroculturalesanbernardino.it; 339 8178347 (Andrea)