Roburent, tutto pronto per il "party motor Alpet": spettacolo, adrenalina e solidarietà

I motori sono pronti a tornare ad accendersi ai Cardini di Roburent: sabato 25 luglio il Monte Alpet Bike Village, in collaborazione con la Pro loco Cardini, propone una nuova edizione del Party Motor Alpet, appuntamento che negli anni è diventato uno degli eventi estivi più attesi del territorio, capace di unire adrenalina, divertimento e solidarietà in una delle cornici più suggestive delle Alpi Liguri. La festa prenderà il via alle ore 18, con dj set, cocktail e area food, per accompagnare il pubblico verso una lunga serata all'insegna della musica e della convivialità.

Sempre dalle 18 sarà protagonista "L'aperitivo che fa bene", l'iniziativa solidale che rappresenta il cuore dell'evento: parte del ricavato sarà infatti devoluto all'Unione Genitori Italiani contro il Tumore dei Bambini ODV (UGI), Associazione che da oltre quarant'anni sostiene i bambini affetti da patologie oncologiche e le loro famiglie. A infiammare la serata saranno poi i due grandi appuntamenti con il Freestyle Motocross, in programma alle ore 21 e alle 22.30.

Sulla rampa si alterneranno quattro tra i rider più spettacolari del panorama italiano: Vanni Oddera, tra i massimi interpreti mondiali della disciplina e ideatore della Mototerapia; Massimo Bianconcini, campione del mondo di Step Up e autentico pioniere del freestyle europeo; Francesco Buetto, protagonista di spettacoli e manifestazioni internazionali; e Diego Manenti, rider tra i più apprezzati del circuito nazionale. Evoluzioni mozzafiato, acrobazie aeree e salti spettacolari saranno accompagnati dall'affascinante Fire Show di Jane Ivory, che aggiungerà effetti scenografici e giochi di fuoco alla serata. Ma il Party Motor Alpet non è soltanto uno spettacolo.

L'edizione 2026 nasce infatti da una collaborazione che ha sviluppato un progetto volto a rafforzare il valore sociale della manifestazione: “Abbiamo voluto costruire un progetto ed un evento che fosse molto più di una serata di intrattenimento – spiega Giulia Robaldo, organizzatrice –. Grazie alla presenza di Vanni Oddera porteremo anche quest'anno la mototerapia, regalando ai ragazzi con disabilità, fragilità o patologie la possibilità di vivere gratuitamente l'emozione di salire su una moto insieme ai campioni del freestyle. E con ‘L'aperitivo che fa bene’ trasformeremo un momento di festa in un gesto concreto di solidarietà a favore dell'UGI.

Gli organizzatori ringraziano la Fondazione CRC, che ha creduto in questo progetto, tutti gli sponsor che lo hanno sostenuto e i tanti volontari che rendono possibile un evento capace di unire divertimento, comunità e attenzione verso chi ha più bisogno”. L'ingresso alla manifestazione è gratuito. Per informazioni: 0174 227560.