Al Santuario di Valmala il 17 luglio l'inaugurazione della mostra a “In primis” dell’artista Marina Falco

Venerdì 17 luglio, alle ore 10:00, presso il Salone Incontri del Palazzo Nuovo al Santuario di Valmala verrà inaugurata la mostra “In primis” dell’artista Marina Falco, mostra che rimarrà allestita fino al 16 agosto. Quella che ci viene offerta non è una semplice mostra, ma un vero e proprio viaggio in cui permettere all’arte di parlare al proprio cuore e alla propria anima; in altre parole, è un vero e proprio viaggio interiore. L’arte che ci propone Marina non solo ci fa riflettere, ma nella sua arte noi possiamo riflettere una parte di noi.

Tutto questo è reso possibile dalla collaborazione tra Diocesi di Saluzzo, Santuario di Valmala, Municipalità di Valmala e “il Cantiere delle Arti”. Sarà possibile contemplare le opere di Marina Falco il giovedì dalle 15:00 alle 18:00 e il sabato e la domenica dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00.

Marina Falco è un’artista cuneese che ha amato esprimersi attraverso l’arte visiva fin da piccina. Questo mezzo l’ha accompagnata sempre e tuttora ama dare un senso emozionalmente profondo alle sue opere.

I suoi lavori sono stati presenti in mostre personali e collettive, non solo in occasioni sul territorio in cui vive, ma in diversi eventi in Torino, Ivrea, Roma, Lecce, Piacenza, Milano, Savona, Nizza, Montecarlo e molti altri ancora.

Ora la possiamo ammirare nel Salone Incontri del Palazzo Nuovo al Santuario di Valmala con un’esposizione che ben si affianca al luogo sacro, perché la sua è un’arte che stimola alla riflessione e ci porta a guardare dentro di noi avvicinandoci ad un senso profondo della vita.