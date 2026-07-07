Lirica sotto le stelle a Bra: il "Rigoletto" di Verdi per l'opera in piazza

Si rinnova il tradizionale e atteso appuntamento estivo con la grande lirica a Bra. Nella suggestiva cornice di piazza Caduti per la libertà, sabato 1° agosto 2026 alle ore 21 andrà in scena uno dei capolavori più amati del melodramma italiano: il "Rigoletto" di Giuseppe Verdi.

L'evento, promosso dal Comune di Bra in collaborazione con la Fondazione Piero Fraire, promette una serata di altissimo livello artistico, grazie a un cast internazionale e a una produzione di prestigio. L'accompagnamento musicale sarà affidato alla Italian Academy Orchestra, affiancata dal talento del Coro dell'Opera di Parma, sotto la direzione magistrale del Maestro Stefano Nigro. La regia dello spettacolo porterà la firma di Elena D'Angelo, mentre le scenografie e i sontuosi costumi saranno curati da Grandi Spettacoli.

Il costo del biglietto d'ingresso è di 10 euro. Le prenotazioni sono già aperte: è possibile riservare il proprio posto contattando l'Ufficio Cultura e Manifestazioni del Comune di Bra al numero 0172.430185 o alla e-mail: promozione@comune.bra.cn.it.

Per ulteriori aggiornamenti e dettagli sul programma estivo è possibile consultare il sito www.turismoinbra.it. (em)