Sempre più alta l'attesa per il Cuneo Music Festival, ecco come assiste agli eventi

Cresce ancora l'attesa per il Cuneo Music Festival, la tre giorni di concerti ad ingresso gratuito che a metà luglio animerà la città di Cuneo, nella suggestiva cornice di piazza Galimberti. Già esauriti i posti dell'area sotto il palco per il concerto di Elio e le Storie Tese e di Sarah Toscano, ma sarà comunque possibile assistere agli spettacoli sulla restante parte del sagrato di piazza Galimberti

Venerdì 17 luglio alle ore 21.30 (apertura cancelli ore 19.30) si esibiranno Elio e le Storie Tese, il più funambolico gruppo della scena musicale italiana. La data cuneese è stata letteralmente presa d'assalto, con i 3000 posti dell'area sotto il palco andati esauriti in meno di 3 giorni (ma sarà comunque possibile assistere agli spettacoli sulla restante parte del sagrato di piazza Galimberti).

Il giorno successivo, sabato 18 luglio alle ore 21.30 (apertura cancelli ore 19.30), sarà ospite il DJ Claudio Cecchetto, disc jockey, produttore, conduttore radiofonico e televisivo, editore e talent scout. A 45 anni esatti dalla pubblicazione di Gioca Jouer, il famosissimo ballo di gruppo che gli ha aperto le porte del successo, Cecchetto salirà sul palco condividendo con tutti la voglia di ballare e "far festa". Per questa data sono disponibili ancora qualche centinaio di posti nell'area sotto il palco.

Domenica 19 luglio alle ore 21.30 (apertura cancelli ore 19.30), nella serata conclusiva, si esibirà la giovanissima e talentuosa Sarah Toscano, reduce dai recenti successi che l'hanno consacrata come una delle voci più amate e promettenti del nuovo panorama pop italiano. Ad aprire il concerto, Andrea Costantino, in arte Costa, una delle nuove voci emergenti della scena rap cuneese. Anche per questa data i posti disponibili nell'area sotto il palco sono esauriti, ma sarà comunque possibile assistere agli spettacoli sulla restante parte del sagrato di piazza Galimberti.

"Siamo molto orgogliosi di questi risultati. – dichiara l'Assessora alle manifestazioni Sara Tomatis – Non ci aspettavamo che in pochi giorni si esaurissero i posti disponibili nell'area sotto il palco. È un grosso sforzo da parte del Comune, ma questi dati ci dicono che ci stiamo muovendo nella giusta direzione. Ci tengo inoltre a ringraziare Confartigianato per la preziosa collaborazione nell'organizzazione dei questi eventi."

Per accedere all'area sotto il palco è necessario prenotarsi sulla piattaforma liveticket, al seguente link: https://www.liveticket.it/cuneo

In caso di esaurimento dei posti nell'area sotto il palco, sarà comunque possibile assistere agli spettacoli sulla restante parte del sagrato di piazza Galimberti.