 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 07 luglio 2026, 14:59

Due giovani imprenditrici investono in montagna: inaugurata la nuova gestione del rifugio al Lago delle Rovine

La nuova gestione affidata alle sorelle Maria e Silvia Laurenti. L'assessore regionale Marco Gallo: "Ogni impresa che apre in montagna è un presidio di futuro"

Due giovani imprenditrici investono in montagna: inaugurata la nuova gestione del rifugio al Lago delle Rovine

Un nuovo investimento che guarda al futuro della montagna piemontese. È stata inaugurata venerdì 3 luglio a Entracque la nuova gestione dell’area attrezzata del Lago delle Rovine, uno dei luoghi simbolo della Valle Gesso e porta d’accesso al Parco Naturale delle Alpi Marittime.

A raccogliere il testimone, dopo oltre vent’anni di attività della precedente gestione, sono le sorelle Maria e Silvia Laurenti, che hanno scelto di investire in un progetto di accoglienza capace di coniugare ospitalità, valorizzazione del territorio, prodotti locali e turismo outdoor.

All’inaugurazione ha partecipato l’assessore allo Sviluppo e alla Promozione della Montagna della Regione Piemonte, Marco Gallo, insieme al sindaco di Entracque, Gian Pietro Pepino e rappresentanti delle istituzioni locali.

L’area del Lago delle Rovine rappresenta uno dei punti di riferimento più frequentati della Valle Gesso, meta ogni anno di migliaia di escursionisti, famiglie, sportivi e visitatori che scelgono le montagne piemontesi per vivere un’esperienza autentica a contatto con la natura.

"Quando due giovani imprenditrici decidono di investire in montagna contribuiscono a mantenere vivo un territorio, a creare opportunità di lavoro e a rafforzare l’identità delle nostre comunità alpine" dichiara l’assessore Marco Gallo.

"Come Regione Piemonte – prosegue Gallo – continuiamo a sostenere chi sceglie di fare impresa nelle Terre Alte, perché dietro ogni rifugio, ogni struttura ricettiva, ogni attività che apre o si rinnova c’è un presidio di servizi, di economia e di comunità. Sono iniziative che rendono le nostre vallate più attrattive, contrastano lo spopolamento e contribuiscono a valorizzare un patrimonio naturale straordinario che rappresenta uno dei principali punti di forza del Piemonte".

La nuova gestione punta a consolidare il ruolo dell’area del Lago delle Rovine come luogo di accoglienza e punto di riferimento per il turismo sostenibile, promuovendo un’offerta attenta alla qualità dei servizi, alla tutela dell’ambiente e alla valorizzazione delle eccellenze del territorio.

L’inaugurazione rappresenta un segnale concreto della vitalità della Valle Gesso e della capacità delle nuove generazioni di raccogliere la sfida di fare impresa in montagna, trasformando un luogo di grande valore paesaggistico in un’opportunità di crescita per l’intero territorio.

C.S.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium