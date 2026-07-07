Due giovani imprenditrici investono in montagna: inaugurata la nuova gestione del rifugio al Lago delle Rovine

Un nuovo investimento che guarda al futuro della montagna piemontese. È stata inaugurata venerdì 3 luglio a Entracque la nuova gestione dell’area attrezzata del Lago delle Rovine, uno dei luoghi simbolo della Valle Gesso e porta d’accesso al Parco Naturale delle Alpi Marittime.

A raccogliere il testimone, dopo oltre vent’anni di attività della precedente gestione, sono le sorelle Maria e Silvia Laurenti, che hanno scelto di investire in un progetto di accoglienza capace di coniugare ospitalità, valorizzazione del territorio, prodotti locali e turismo outdoor.

All’inaugurazione ha partecipato l’assessore allo Sviluppo e alla Promozione della Montagna della Regione Piemonte, Marco Gallo, insieme al sindaco di Entracque, Gian Pietro Pepino e rappresentanti delle istituzioni locali.

L’area del Lago delle Rovine rappresenta uno dei punti di riferimento più frequentati della Valle Gesso, meta ogni anno di migliaia di escursionisti, famiglie, sportivi e visitatori che scelgono le montagne piemontesi per vivere un’esperienza autentica a contatto con la natura.

"Quando due giovani imprenditrici decidono di investire in montagna contribuiscono a mantenere vivo un territorio, a creare opportunità di lavoro e a rafforzare l’identità delle nostre comunità alpine" dichiara l’assessore Marco Gallo.

"Come Regione Piemonte – prosegue Gallo – continuiamo a sostenere chi sceglie di fare impresa nelle Terre Alte, perché dietro ogni rifugio, ogni struttura ricettiva, ogni attività che apre o si rinnova c’è un presidio di servizi, di economia e di comunità. Sono iniziative che rendono le nostre vallate più attrattive, contrastano lo spopolamento e contribuiscono a valorizzare un patrimonio naturale straordinario che rappresenta uno dei principali punti di forza del Piemonte".

La nuova gestione punta a consolidare il ruolo dell’area del Lago delle Rovine come luogo di accoglienza e punto di riferimento per il turismo sostenibile, promuovendo un’offerta attenta alla qualità dei servizi, alla tutela dell’ambiente e alla valorizzazione delle eccellenze del territorio.

L’inaugurazione rappresenta un segnale concreto della vitalità della Valle Gesso e della capacità delle nuove generazioni di raccogliere la sfida di fare impresa in montagna, trasformando un luogo di grande valore paesaggistico in un’opportunità di crescita per l’intero territorio.