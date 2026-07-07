Mondovì, al Monastero di San Biagio arriva “Canzoni al Telefono” con Borgate dal Vivo

Al Monastero di San Biagio arriva Borgate dal Vivo con “Canzoni al Telefono”

Venerdì 10 luglio, per la rassegna “Quel che passa il convento”, concerto gratuito con Didie Caria. Dalle 19 apericena solidale a sostegno dell’ambulatorio di Bambadinca.



Venerdì 10 luglio il Monastero di San Biagio ospita un nuovo appuntamento della rassegna estiva “Quel che passa il convento”, realizzata con il sostegno della Fondazione CRC. Protagonista della serata sarà Borgate dal Vivo, festival diffuso che da undici edizioni porta musica, teatro, incontri e spettacolo dal vivo nei piccoli comuni, nelle borgate, nei territori montani e nei luoghi meno consueti del Piemonte, trasformandoli in palcoscenici temporanei e in occasioni di relazione culturale.



Prima del concerto, a partire dalle 19.00, sarà possibile partecipare all’apericena con le eccellenze del territorio, al costo di 12 euro, comprensivo di un bicchiere di birra, vino o succo. Si prega di prenotare, come sempre, al numero 0174 698439 o mail segreteria@casadomenor.org



Per la tappa al Monastero di San Biagio, Borgate dal Vivo porterà in scena “Canzoni al Telefono”, il progetto musicale ideato da Didie Caria. Il concerto, a ingresso gratuito, inizierà alle 20.30.



“Canzoni al Telefono” è un format semplice e sorprendente: una persona sceglie una canzone e la dedica a qualcuno; durante il live alcune richieste vengono estratte e consegnate direttamente dal palco, con una telefonata in viva voce. La persona chiamata riceve così una canzone dal vivo, davanti al pubblico, in un intreccio di musica, racconto, emozione e partecipazione.



A guidare la serata sarà Didie Caria, cantautore e musicista torinese, fondatore del progetto e direttore d’orchestra dei live di “Canzoni al Telefono”. Dopo un lungo percorso musicale e autorale, Caria ha portato questo progetto fuori dai canali tradizionali del concerto, costruendo una forma intima e collettiva di performance: una scaletta che diventa messaggio, dedica, sorpresa, piccolo gesto pubblico di cura.



L’appuntamento si inserisce nel percorso di “Quel che passa il convento”, la rassegna che anima l’estate del Monastero di San Biagio con musica, spettacoli, incontri e occasioni di convivialità, valorizzando il Monastero come luogo aperto alla comunità e alla solidarietà.



Tutti i fondi raccolti saranno destinati a Bambadinca, in Guinea-Bissau, per sostenere la costruzione di un ambulatorio.