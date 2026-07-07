 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 07 luglio 2026, 17:53

A Dronero torna l’iniziativa “La tua memoria come sta?”

Promossa dal Caffè Alzheimer, è rivolta a tutte le persone dai 50 anni in su che desiderano monitorare il proprio funzionamento cognitivo

A Dronero torna l’iniziativa “La tua memoria come sta?”

Dopo il grande riscontro ottenuto nelle precedenti edizioni, con lo scorso anno più di cento persone che hanno partecipato, il Caffè Alzheimer di Dronero ripropone l’iniziativa “La tua memoria come sta?”

A partire ora da luglio ed anche per i mesi di agosto ed inizio settembre, nelle giornate di lunedì, mercoledì e giovedì saranno organizzate nuove sessioni di screening cognitivo presso le Opere Pie Droneresi.

L’iniziativa è rivolta a tutte le persone dai 50 anni in su che desiderano monitorare il proprio funzionamento cognitivo, con una valutazione mirata di memoria, attenzione, linguaggio e funzioni esecutive.

“Il progetto nasce con l’obiettivo di rafforzare le attività di prevenzione in tema di demenza - spiegano dal Caffé Alzheimer - per favorire l’individuazione precoce di eventuali situazioni a rischio e promuovere un invecchiamento attivo, consapevole e in buona salute.”

Chi desidera partecipare può prenotare un appuntamento contattando la Dott.ssa Francesca Tilotta (psicologa) al numero 3311677160.

Beatrice Condorelli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium