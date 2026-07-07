Senato, Bergesio (Lega): "Avanti con fondo a tutela dei consumatori, priorità alla lotta agli sprechi alimentari"

"Parere favorevole della commissione Attività produttive del Senato al decreto del Mimit in materia di tutela dei consumatori. Previsto un fondo totale di 48 milioni di euro fino al 2028 per sostenere iniziative in merito al controllo della sicurezza e qualità dei prodotti, lotta contro le frodi, trasparenza nei prezzi ed educazione al consumo responsabile e sostenibile. In qualità di relatore del provvedimento ho proposto un'osservazione, accolta nel parere, affinché tra le iniziative finanziabili siano previste anche specifiche misure di sensibilizzazione rivolte ai consumatori per favorire la riduzione dello spreco alimentare, attraverso attività formative e campagne di promozione coerenti con gli obiettivi del consumo sostenibile. Ridurre lo spreco alimentare significa tutelare le famiglie, valorizzare il lavoro della filiera agroalimentare e promuovere una cultura della sostenibilità che parte dai comportamenti quotidiani. La Lega da sempre è in prima linea su questo tema: è importante che anche le politiche a tutela dei consumatori contribuiscano a diffondere maggiore consapevolezza in materia".

Così il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della commissione Attività produttive.

