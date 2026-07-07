Quadcross. A Pieve di Teco Daniel Dalmasso conquista la tabella rossa

La pista “La Colla MX” di Pieve di Teco ha ospitato la terza prova del campionato italiano quad cross, al quale prende parte il rossanese della ASD Mammut Daniel Dalmasso, in sella ad un Suzuki LTR 450 full stock del 2007.

Nelle prove libere e cronometrate Dalmasso si è dedicato allo studio della pista più che ai tempi sul giro, in quanto erano due anni che non girava su questa pista, che inoltre ha subito alcune modifiche, accontentandosi del terzo tempo della categoria Veteran.

Al primo via il pilota Suzuki sfoggia un’ottima partenza e si porta al comando ma, verso la metà del primo giro, si imbatte in un tratto fangoso ed esagerando un po’ con l’acceleratore, va in testa coda, venendo sfilato da due avversari. Rimessosi prontamente nella giusta direzione, il rossanese si impegna in un furioso inseguimento, raggiunge e supera gli avversari e va a tagliare il traguardo in prima posizione di categoria.

Nuova partenza in testa anche in gara due, ma al terzo giro Daniel arriva lungo in un salto che immette su uno stretto tornantino ed atterrando male si scompone andando largo, permettendo a Davide Gigli di sorpassarlo e di andare a vincere la manche.

(Aggressivo ingresso in curva per il quad Suzuki LTR 450 full stock di Daniel Dalmasso)

Il particolare regolamento del campionato italiano prevede, oltre alle due classiche manche, un’ultima gara, denominata “Super Campione”, alla quale accedono i primi sei piloti della classe QX1 ed i primi tre classificati della Veteran.

In quest’ultima manche Daniel Dalmasso scatta in quinta posizione assoluta e, pur cedendo una posizione, chiude la gara in sesta posizione assoluta, ma primo della Categoria Veteran, risultato che gli permette di chiudere primo di giornata e di colmare lo svantaggio di quattordici punti che lo divideva da Leonardo Arzani, portandosi al comando del campionato.

La classifica di giornata vede quinti Daniel Dalmasso (Team Quad tity and Amarenas - Suzuki LTR 450) sul primo gradino del podio, affiancato da Davide Gigli (AMC Garfagnana - Yamaha) e da Leonardo Arzani (Team Quad Tity and Amarenas - Honda).

Con questa bella gara Daniel Dalmasso si porta al comando del campionato italiano quad cross Veteran, con cinque punti di vantaggio su Leonardo Arzani e ben quarantanove su Davide Gigli.

Sentiamo quanto ha riferito Daniel Dalmasso: “La pista di Pieve di Teco ha adottato, come ormai consuetudine in altre piste, le griglie metalliche di partenza, che offrono un fantastico grip per l’uscita dal cancelletto. Sono molto soddisfatto della mia prestazione ma, nonostante due partenze alo comando, ho commesso due errori, riuscendo a rimediare al primo, quando sono andato in testa coda, ma dovendo cedere nella seconda a Gigli essendomi scomposto all’atterraggio di un salto. Poi mi sono rifatto nella Super Campione dove, pur correndo con un quad completamente di serie, ho chiuso sesto assoluto ma primo della Veteran. Adesso c’è la pausa estiva, che mi permette di godermi la coppa alta mezzo metro del primo classificato, marchiata La Colla MX ed il bel quadretto con la tabella rossa, dove viene precisato che, al momento, sono leader del campionato italiano categoria Veteran! Un grande ringraziamento va a Martina Coggiola che ha scattato le foto ed a tutti gli sponsor della ASD Mammut”.