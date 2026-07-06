Scalate Leggendarie 2026: due giorni dedicate ai ciclisti in valle Stura, attenzione alla chiusura delle strade ai mezzi a motore

L’8 e il 9 luglio la valle Stura sarà protagonista di due giornate dedicate agli appassionati delle due ruote, nell’ambito del calendario estivo “Scalate leggendarie”, il progetto condiviso tra le Unioni Montane del territorio che promuove la mobilità lenta e la valorizzazione turistica dei grandi colli alpini.

Nato per offrire ai ciclisti la possibilità di affrontare le salite storiche delle Alpi in totale sicurezza, Scalate Leggendarie è diventato negli anni un appuntamento atteso, replicato su più territori e sempre più partecipato.

La novità di quest’anno è l’ingresso nel calendario della scalata a Sant’Anna di Vinadio, una delle salite più suggestive e simboliche della valle Stura che si terrà mercoledì 8 luglio. Il percorso, che conduce al Santuario più alto d’Europa, diventa per la prima volta una scalata ufficiale del circuito, offrendo ai ciclisti un’esperienza unica tra storia, spiritualità e paesaggi d’alta quota.

Per consentire lo svolgimento dell’evento in condizioni di totale sicurezza, la Provincia di Cuneo ha disposto la chiusura al transito veicolare della Strada Provinciale n. 255 – Tronco 2: Pratolungo – Sant’Anna di Vinadio dal km 0+707 al km 15+500, dalle ore 08.00 alle ore 14.00 di mercoledì 8 luglio 2026. Durante la chiusura non sarà consentito il transito ai mezzi a motore, ad eccezione dei veicoli di soccorso e di quelli autorizzati. L’organizzazione garantirà segnaletica temporanea, presidio del percorso, coordinamento con il TPL e informazione preventiva ai visitatori del Santuario.

Il giorno successivo, giovedì 9 luglio ritorna la possibilità di salire al Colle Fauniera passando dal Vallone dell’Arma, da Demonte. Il ritrovo è alle ore 8 a Demonte, in piazza Renzo Spada. La strada sarà chiusa al traffico da Loc. San Giacomo fino alle ore 13.

Iniziativa gratuita, maggiori info su https://www.scalateleggendarie.it/