A Chiusa di Pesio torna la rassegna Cinema in Cortile

Martedì 14 luglio si apre la 31° edizione della rassegna Cinema in Cortile con la 18° Festa del Cinema e della Cultura. Nella serata verrà presentata la nuova rassegna e sarà proiettato il lungometraggio vincitore della 16° Edizione dell’EcoFestiValPesio: “Lupi nostri” di Samer Angeloni (Svizzera) il film sarà ancora una volta dedicato a Mauro Fissore, prematuramente scomparso, che è stato il co protagonista del documentario. A fine proiezione ci sarà un piccolo rinfresco.

Oltre alle due serate dedicate all’EcoFestiValPesio, ci saranno 10 film scelti con accuratezza dal direttore artistico Giancarlo Baudena. Si parte venerdì 17 luglio con “I colori del tempo” una bellissima commedia- drammatica francese diretta da Cediic Klapisch, venerdì 24 luglio “Cento litri di birra” una divertentissima commedia finlandese di Teemu Nikki, il regista esordì in Italia con il corto Fantasia nel 2016, vincitore di molti festival internazionali, dopo averlo premiato in diversi festival organizzati dalla nostra associazione è davvero un piacere trovarlo 10 anni dopo con un lungometraggio. Il 28 luglio “Zootropolis 2” animazione di Byron Howard e Jared Bush (USA), il mese di luglio chiuderà con una commedia brillante francese: “Monsieur Blake” di Gilles Lagardinier.

Nel mese di agosto le proiezioni partiranno martedì 4 con il secondo film di animazione dedicato ai più piccoli, il bellissimo film francese “Arco- un’amicizia per salvare il futuro” di Ugo Bienvenue, giovedì 6 agosto la commedia drammatica franco-canadese “C’era una volta mia madre” di Ken Scott , martedì 11 agosto “La mia famiglia a Taipei” di Shih-Ching Tsou una coproduzione Taiwan-Francia-USA- UK, Giovedì 13 agosto una commedia sentimentale francese “Tre amiche” di Emmanuel Mouret, martedì 18 agosto un film drammatico italiano “Gioia mia” di Margherita Spampinato, chiude la rassegna il film di Matteo Garrone “Io capitano” proiettato in collaborazione con l’associazione EquAzione.

Il regista e direttore artistico di “Cinema in cortile” Giancarlo Baudena dichiara: “Sono passati 31 anni dalla prima rassegna, non mi sembra vero, la cosa incredibile è quella che non abbiamo saltato un solo anno neanche durante la pandemia, è un risultato da Guinness grazie alla grande passione. Ringrazio tutte le persone e le istituzioni che ci hanno creduto e che ci credono ancora, per aiutarci ad offrire ogni anno delle serate speciali sotto le stelle, per gli amanti del grande cinema e i passanti curiosi”.

Il “Cinema in cortile” è in Via G. Mauro, 8 a Chiusa di Pesio.

Ingresso euro 5,00 – le proiezioni dell’EcoFestiValPesio del 14 e 21 luglio sono ad ingresso gratuito.