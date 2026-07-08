Burattinarte arriva a Cherasco: una serata tra micro-teatro, marionette e poesia

Venerdì 17 luglio Burattinarte fa tappa a Cherasco. Piazza del Comune diventa il punto d’incontro tra mondi minuscoli e grandi immaginari, tra spettacoli per un solo spettatore alla volta e marionette capaci di parlare a tutti, senza bisogno di parole.

Il programma si apre alle ore 21:00 con due esperienze di teatro Lambe Lambe, un formato intimo e sorprendente che accoglie un solo spettatore per volta davanti a un piccolo teatrino, per una visione ravvicinata, personale, quasi segreta.

Cristián Palacios Miller trasforma bulloni, molle, pinze, chiavi inglesi e oggetti di recupero nei protagonisti di un piccolo western in miniatura. Dentro una scatola prende vita un duello fatto di tensione, ironia e immaginazione: un omaggio agli spaghetti western e alla capacità del teatro di dare anima anche alle cose più semplici.

Sempre alle ore 21.00, “La curandera Sayen” di Ana Maria Sepulveda conduce il pubblico in un racconto ispirato alla cultura Mapuche. Una madre porta il figlio malato dalla curandera Sayen, la Machi, che attraverso piante medicinali, canti e strumenti sacri compie un rituale per curare il male più profondo: la paura. Piccole figure e minuscoli oggetti realizzati con la tecnica della lana cotta costruiscono, in pochi minuti, un’esperienza delicata e intensa.

Alle ore 21.30 la serata prosegue con “La Plaza” della compagnia Moviendohilos. Una piazza di quartiere, semplice e universale, diventa il luogo in cui si incontrano personaggi diversi: il cane Piruetas, la vicina Casia, il nonno, la bambina Aurora, Don Pancho, l’edicolante Lalo e i clown Jeremías e Serafín. Attraverso marionette a filo, linguaggio gestuale, suoni e musiche del mondo, lo spettacolo racconta la vita comunitaria con uno sguardo poetico, ludico e accessibile a pubblici di ogni età.

Dopo lo spettacolo, il cast condividerà con il pubblico alcune curiosità sul processo di costruzione delle marionette a filo: un momento di dialogo e scoperta in cui bambine e bambini potranno avvicinarsi alle figure, toccarle e provare a dar loro vita sotto la guida dei marionettisti.



Vorremmo ringraziare, per questa 31ª edizione: Regione Piemonte, Fondazione CRT, Fondazione CRC, Ministero della Cultura, Comune di Alba, Banca d’Alba, Comune di Cherasco, Comune di Novello, Comune di Bra, Comune di Guarene, Comune di Piobesi d’Alba, Comune di Grinzane Cavour, Comune di Murazzano, Comune di Guarene, Comune di Castagnito, Comune di La Morra, Comune di Lequio Berria, Comitato Quartiere Scaparoni, Associazione Nel Viale, Ottica Sipario. E, ancora, l’Ente Turismo Langhe