Francia-Marocco: a Mondovì torna il divieto di vendita di bottiglie di vetro e di consumo di bevande alcoliche su aree pubbliche

Facendo seguito al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza svoltosi questa mattina, mercoledì 8 luglio, presso la Prefettura di Cuneo, in occasione dell’incontro di calcio tra Francia e Marocco previsto per giovedì 9 luglio alle ore 22.00, ritorna l’apposita ordinanza comunale che intende prevenire eventuali situazioni di intemperanza da parte dei tifosi. In particolare, dalle ore 19.00 di giovedì 9 luglio e fino alle ore 2.00 di venerdì 10 luglio, sarà vietato vendere per asporto, introdurre, trasportare e detenere bevande alcoliche su aree pubbliche.

Sempre a partire dalle 19 del 9 luglio e fino alle 2 di venerdì 10 luglio, sarà parimenti vietato a tutti i titolari di esercizi commerciali, esercizi di somministrazione, esercizi artigianali e agli esercenti del commercio ambulante, vendere per asporto bevande in bottiglie, recipienti di vetro, lattine e altri contenitori comunque idonei all’offesa delle persone. In parallelo, nei medesimi orari è istituito il divieto di introdurre, trasportare o detenere bottiglie, recipienti in vetro o materiali similari sulle aree pubbliche. Analoghi divieti sono da intendersi applicati anche per i distributori automatici. Si ricorda, inoltre, che è vietato l’utilizzo di petardi e mortaretti nonché l’accensione di fuochi d’artificio anche alla luce dello stato di massima pericolosità per incendi boschivi dichiarato dalla Regione Piemonte.

Si specifica, infine, che l’ordinanza non si applica al consumo di alcolici sul posto ovvero all’interno dei locali di somministrazione.