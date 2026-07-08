Tour di auto storiche Aci: anche a Saluzzo una grande accoglienza

Il Tour automobilistico del centenario tra le "sette Città sorelle" della Granda organizzato dall’Automobile Club Cuneo per il secolo di fondazione, ha fatto registrare anche a Saluzzo, affascinante tappa del giro storico, un grande successo di partecipazione e un’accoglienza affettuosa.

Una quarantina le auto d’epoca, che qui si sono schierate in bella mostra in corso Italia, sotto occhi ammirati.

«Il successo di questa manifestazione è andato ben oltre le nostre aspettative – commenta il presidente dell’Automobile Club Cuneo, Franco Revelli -. Abbiamo visto una partecipazione straordinaria degli equipaggi, che hanno aderito con entusiasmo al Tour del Centenario, ma soprattutto abbiamo percepito il grande affetto del pubblico. In ogni città e in ogni piazza siamo stati accolti da tantissimi appassionati, famiglie e curiosi che hanno voluto condividere con noi questa importante ricorrenza. È stata una bellissima festa dell’automobile storica e, allo stesso tempo, una grande occasione di valorizzazione del territorio provinciale".

La cerimonia conclusiva si è svolta poi a Cuneo, dove tutti gli equipaggi hanno ricevuto il diploma onorifico di “Cavaliere della Sicurezza Stradale” quale riconoscimento per aver partecipato «con impegno, responsabilità e spirito di condivisione» al Tour del Centenario, facendosi promotori dei valori della passione per lo sport automobilistico, dell’innovazione, della sostenibilità ambientale, del rispetto reciproco e della sicurezza stradale.

«La consegna del titolo onorifico - continua Revelli - è stato un riconoscimento dell’impegno assunto da ogni equipaggio nel promuovere una mobilità sicura, consapevole e rispettosa degli altri utenti della strada. La sicurezza stradale è la missione che accompagna ogni giorno l’attività dell’Automobile Club d’Italia e siamo orgogliosi che i partecipanti abbiano voluto condividere e testimoniare questi valori durante tutto il percorso”.

Nella ex capitale del Marchesato, dove la carovana è giunta intorno alle 11 di domenica 5 luglio, con le auto e equipaggi cuneesi, piemontesi e d’oltralpe, è stato salutato con entusiasmo dall’Amministrazione comunale, rappresentata nell'occasione dal consigliere Andrea Vassallo che ha espresso la vicinanza all’iniziativa valorizzante il territorio e il patrimonio automobilistico storico.