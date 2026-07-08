Non ce l'ha fatta il falegname Giuseppe Priola, coinvolto in un incidente nella sua azienda di Carrù

Non ce l'ha fatta Giuseppe Priola, il falegname 76enne che, lo scorso venerdì, è stato coinvolto in un incidente sul lavoro nella sua azienda di Carrù.

Mentre stava lavorando, è caduto da un'altezza di un paio di metri, riportando un grave trauma cranico. Trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Cuneo in codice rosso, le sue condizioni sono apparse da subito gravi.

Grande il lutto della comunità che lo ricorda come un uomo di rara onestà, appassionato del suo lavoro, preciso, puntuale.

L'azienda di legnami è portata avanti da quattro generazioni, sempre in famiglia, fin dal 1882.

Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle 20.30 nella parrocchia di Maria Vergine Assunta a Carrù dove domani, giovedì 9 luglio alle 16, verranno celebrati i funerali.

Lascia la moglie Giovanna, Claudia e Mario che portano avanti l'azienda di famiglia.