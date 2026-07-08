Fossano, 83 i volontari in ferma iniziale che hanno completato il corso da guastatori presso il 32° Reggimento Genio della Taurinense

Lo scorso 3 luglio, presso la caserma "Generale Dalla Chiesa", sede del 32° Reggimento Genio della Brigata Alpina "Taurinense", si è svolta la cerimonia di consegna del fregio da guastatore a 83 Volontari in Ferma Iniziale dell'Esercito appartenenti al 3° blocco 2025, che hanno concluso il percorso di specializzazione per l'incarico di guastatore.

Il corso, avviato ad aprile e condotto dal 32° Reggimento Genio Guastatori con il coordinamento del Reggimento Addestrativo del Comando Genio, ha visto i giovani militari addestrarsi per oltre due mesi, acquisendo le conoscenze teoriche e le capacità pratiche necessarie al futuro impiego come guastatori dell'Esercito.

Nelle prossime settimane il personale qualificato sarà assegnato ai reggimenti del Genio presenti sul territorio nazionale, reparti che rappresentano una componente specialistica essenziale sia per assicurare il supporto al combattimento in favore delle brigate dell'Esercito sia per svolgere attività a tutela della collettività, come gli interventi in supporto alle popolazioni colpite da calamità naturali e la neutralizzazione degli ordigni bellici inesplosi ancora presenti sul territorio nazionale.