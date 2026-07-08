A Garessio il "Panda 141 Day": l'omaggio alla Fiat Panda storica

La Fiat più amata dagli appassionati si prepara a vivere una giornata interamente dedicata alla sua storia. Domenica 15 novembre andrà infatti in scena a Garessio, il Panda 141 Day, raduno nazionale riservato esclusivamente alle Fiat Panda progetto 141, prodotte dal 1980 al 2003.

L’iniziativa è organizzata dal Panda Mezzanile Club, con il patrocinio del Comune di Mezzanile e del Comune di Garessio, e rappresenta uno degli appuntamenti più significativi del 2026 per gli appassionati della storica utilitaria torinese.

Un evento che assume un valore ancora più speciale perché celebra i 50 anni dalla nascita del progetto Fiat Panda, concepito nel 1976 e destinato a diventare una delle automobili più iconiche della storia italiana. Un progetto rivoluzionario, affidato alla matita del designer Giorgetto Giugiaro, capace di trasformare una vettura essenziale in un simbolo di praticità, funzionalità e stile, apprezzato in tutto il mondo.

Proprio Giugiaro sarà tra gli ospiti più attesi della manifestazione e, nel corso della giornata, riceverà un riconoscimento speciale da parte degli organizzatori per il contributo straordinario offerto alla storia dell’automobile italiana e per aver dato vita a un modello che, ancora oggi, continua a suscitare passione e affetto tra collezionisti e appassionati.

Tra gli ospiti annunciati anche William Jonathan, il car influencer e pandista più seguito d'Italia, volto noto della community dedicata alla Panda storica e da anni punto di riferimento per migliaia di appassionati che seguono i suoi contenuti.

Il Panda 141 Day è riservato esclusivamente alle vetture appartenenti al progetto 141, costruite tra il 1980 e il 2003.

Per un giorno, Garessio diventerà il punto d’incontro della community della Panda 141, richiamando 141 equipaggi provenienti da tutta Europa. Il raduno è a numero chiuso fino al raggiungimento del limite massimo di 141 equipaggi.

Il Panda Mezzanile Club, promotore dell’iniziativa, conferma così il proprio impegno nella valorizzazione della Panda storica e nella promozione di eventi capaci di unire cultura dell’automobile, turismo e valorizzazione del territorio.

Le iscrizioni saranno aperte dal 15 luglio al 15 ottobre 2026. Per informazioni è possibile consultare la pagina ufficiale del Panda 141 Day.