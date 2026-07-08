Infermieri e oss piemontesi, il NurSind: "Il blocco assunzioni è un colpo mortale al sistema sanitario regionale"

"Non si tratta solo di "razionalizzazione", ma di una scelta politica deliberata che ignora la crisi profonda delle professioni sanitarie. La direttiva dell'Assessorato alla Sanità per il blocco delle nuove assunzioni è un atto di miopia che aggrava una carenza strutturale di organico, mettendo a rischio la sicurezza di operatori e pazienti".

Così il NurSind regionale interviene sulla situazione relativa al blocco delle assunzioni per infermieri e oss piemontesi.

"Le nostre corsie - spiegano dal sindacato - sono vuote non per eccesso di personale, ma per pensionamenti massicci e un esodo di professionisti verso altri settori o il privato, spesso a causa di burnout e condizioni di lavoro insostenibili. Dire che "non c'è più carenza" è una menzogna politica intollerabile. I risultati di questo blocco sono già evidenti: le gravi ripercussioni sulla qualità dell'assistenza, conseguentemente ridotta a causa della continua contrazione del personale in servizio; crescenti ritardi per esami diagnostici e interventi chirurgici, che spingono inevitabilmente i cittadini verso le strutture private e lo stress e il burnout insostenibili per il personale residuo, costretto a turni massacranti per sopperire alla mancanza cronica di organico".

"La spinta inaccettabile verso la sanità privata: la concreta e progressiva dismissione dei servizi pubblici sta agevolando unicamente le grandi strutture private e a pagamento, a discapito della sanita universalistica - chiosano dal NurSind -. Chiediamo l'immediato ritiro della direttiva regionale di blocco delle assunzioni, un piano straordinario di reclutamento stabile per infermieri, OSS e protessioni sanitarie e investimenti strutturali nell'organizzazione e nella valorizzazione reale delle competenze, per garantire la sicurezza delle cure".