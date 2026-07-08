La vicesindaca Pasini su Collisioni: "La musica continua a fare di Alba un luogo d'incontro"

C'è chi ha scelto Ben Harper e chi ha riempito piazza Medford per Alfa e Sayf. Pubblici diversi, età diverse, gusti diversi, ma la stessa piazza e lo stesso festival. È questa, secondo il vicesindaco e assessore alla Cultura Caterina Pasini (nella foto sotto), una delle immagini più significative lasciate dall'edizione 2026 di Collisioni, che si è conclusa confermando la capacità di Alba di ospitare appuntamenti musicali di rilievo internazionale senza rinunciare alla propria identità.

"Siamo soddisfatti di questa edizione di Collisioni. Il festival continua a dimostrare la capacità di portare ad Alba appuntamenti di grande qualità ed è stato un piacere condividere la piazza con tante albesi e tanti albesi. Abbiamo visto generazioni differenti condividere lo stesso spazio, offrendo un'immagine bella e autentica di Alba, capace di essere un luogo d'incontro attraverso la musica."

Per l'assessore, il cartellone di quest'anno ha dimostrato come sia possibile proporre artisti molto diversi tra loro mantenendo alta la qualità dell'offerta culturale.

"Siamo partiti con Ben Harper, che ha dimostrato tutta la sua bravura e la sua eleganza, regalando un concerto davvero emozionante. Il sabato e la domenica successivi hanno invece proposto un'offerta rivolta a un pubblico più giovane, ma con Alfa e Sayf abbiamo visto due artisti in grande crescita, capaci di portare sul palco contenuti interessanti."

L'edizione appena conclusa rappresenta, secondo Pasini, anche una conferma della crescente autorevolezza raggiunta dalla città nell'organizzazione di grandi eventi.

"La presenza di Ben Harper, che ha scelto Alba tra le poche grandi tappe del suo tour internazionale, conferma il prestigio raggiunto dalla nostra città nel panorama dei grandi eventi estivi."

Il calendario musicale non si ferma però al primo weekend di luglio. A settembre è infatti atteso uno degli appuntamenti più significativi dell'intera programmazione, con il ritorno dei CSI.

"A settembre arriverà l'attesissima reunion dei CSI, con Alba che rappresenta una tappa di grande valore simbolico ed emotivo e che attendiamo con entusiasmo. Sono occasioni che arricchiscono l'offerta culturale cittadina, generano vitalità e contribuiscono a rafforzare l'attrattività del nostro territorio".