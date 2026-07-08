L'Avis di Alba diventa più green e tecnologica: "Ma non fermiamo ora le donazioni"

L'estate porta con sé ferie, temperature elevate e un inevitabile cambio di abitudini. Ma il bisogno di sangue non va in vacanza. Per questo l'Avis di Alba rinnova l'invito ai donatori a continuare a prenotare e donare anche nei mesi estivi, mentre l'associazione guarda al futuro con nuovi strumenti digitali e un importante intervento di efficientamento energetico della propria sede.

Il calendario delle donazioni non subirà infatti interruzioni: anche ad agosto resteranno confermati gli appuntamenti con tre domeniche al mese, tutti i venerdì e un lunedì mensile, oltre alle raccolte nelle sedi periferiche. Date e sedi aggiornate sono consultabili sul sito dell'associazione.

"Il periodo estivo è sempre delicato, tra il caldo e le vacanze. Per ora la situazione è abbastanza tranquilla, ma è importante non diminuire le donazioni proprio adesso. Il calendario resta invariato anche ad agosto e invitiamo tutti a prenotare prima di partire", sottolinea Gianfranco Canavese, presidente di Avis Alba.

Tra le novità di quest'anno c'è anche una nuova modalità di prenotazione. L'associazione sta infatti introducendo una nuova applicazione, già funzionante e attualmente in fase di test, collegata direttamente al sito internet.

"È tutto molto semplice. Basta entrare nel sito di Avis Alba, prenotare e, se lo si desidera, scaricare direttamente l'applicazione quando viene proposta. Non bisogna cercarla negli store: l'obiettivo è rendere la prenotazione più immediata e accessibile per tutti."

Parallelamente, l'Avis di Alba ha avviato un importante intervento di efficientamento energetico della sede in via Margherita di Savoia. È stato installato un impianto fotovoltaico e sostituita la vecchia caldaia con un modello di ultima generazione, predisposto anche per future evoluzioni tecnologiche e capace di dialogare con la pompa di calore, così da ridurre i consumi energetici.

"Abbiamo voluto rendere la nostra sede più green. Il fotovoltaico ci permette di sfruttare l'energia prodotta soprattutto per la climatizzazione estiva, mentre la nuova caldaia è già predisposta per le tecnologie del futuro e consente una gestione più efficiente dei consumi."

L'investimento complessivo supera i 40 mila euro, una cifra importante per un'associazione di volontariato che oggi lancia anche un appello a chi desidera sostenere il progetto.

"Tra fotovoltaico e nuovi impianti abbiamo affrontato una spesa importante. Chi vuole può sostenerci con una donazione, attraverso Satispay, con un bonifico oppure destinandoci il 5 per mille. Farebbe davvero la differenza."

Tutte le informazioni sul calendario delle donazioni, sulle prenotazioni, sulle modalità per effettuare una donazione a favore dell'associazione e per destinare il 5 per mille sono disponibili sul sito di Avis Alba: https://www.avisalba.it/web/.