Via libera al gemellaggio tra Niella Tanaro e Yssingeaux

È ormai noto che le radici della storia del piccolo borgo di Niella Tanaro siano intrecciate con la Francia, ma presto la "fratellanza" tra i due paesi sarà ufficializzata dal gemellaggio con la cittadina francese di Yssingeaux.

La cittadina, nei pressi di Lione, è famosa nel mondo perché sede della famosa scuola di pasticceria di Alain Ducasse e, finalmente, dopo incontri e confronti avviati dal comune niellese con la cittadina francese, già a partire dal 2022, si giungerà preso al gemellaggio.

L'amministrazione di Yssingeaux ha dato infatti negli scorsi giorni il via libera per l'iter che porterà al gemellaggio ufficiale tra i due paesi.

Il prossimo step sarà la votazione del consiglio niellese, previsto per la fine di luglio, con cui si potrà procedere alla stipula dell'accordo ufficiale.

"Siamo estremamente soddisfatti di aver raggiunto questo obiettivo - spiega il sindaco, Gian Mario Mina - per unire le nostre comunità, legate alla storia e alla tradizione della panificazione. Un percorso, inziato con il compianto sindaco Pierre Lioger che oggi portiamo avanti con il figlio Arthur Lioger, siamo certi che sarà un percorso che porterà sicuramente grandi traguardi e soddisfazioni".

Ma come sono entrate in contatto queste due realtà? Ad unirle è stato Luc Debove, campione del mondo di pasticceria ed executive chef di École Ducasse, che ha origini niellesi e torna in Granda ogni anno.