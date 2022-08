Niella Tanaro si gemellerà con Yssingeaux, comune francese sede dell'école Ducasse

E' ormai noto che le radici della storia del piccolo borgo di Niella Tanaro siano intrecciate con la Francia, ma presto la "fratellanza" tra i due paesi sarà ufficializzata dal gemellaggio con la cittadina francese di Yssingeaux.

La cittadina, nei pressi di Lione, è famosa nel mondo perché sede della famosa scuola di pasticceria di Alain Ducasse: in questi giorni si stanno formalizzando le pratiche per richiedere ai due comuni di siglare questo patto di fratellanza.

Manca ancor l'ufficialità, che arriverà solo dopo i rispettivi consigli comunali; sarebbe però una bellissima notizia per Niella, ma come sono entrate in contatto queste due realtà?

Ad unirle è stato Luc Debove, campione del mondo di pasticceria ed executive chef di École Ducasse, che ha origini niellesi e torna in Granda ogni anno. "E' un posto del cuore, le mie radici sono qui - ci aveva raccontanto lo scorso anno - mio bisnonno, panettiere, emigrò a Nizza e io ho poi deciso di seguire le sue orme, come molti altri discendenti dei 'panettieri' emigrati in Francia".

"Sono felicissimo di questa notizia arrivata in giornata - spiega il sindaco di Niella Tanaro, Gian Mario Mina - non vediamo l'ora di ricevere la documentazione. Un grande obiettivo raggiunto grazie alla mediazione di Luc Debove che ha fatto da tramite e che ringrazio".