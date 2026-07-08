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Curiosità | 08 luglio 2026, 11:31

Santa Messa alla Madonna della Bandia, nella cappella a 2400 metri custodita dal signor Filippo

A cavallo tra le valli Grana e Stura, è stata celebrata il 6 luglio in memoria della signora Rosella

Lo scorso 6 luglio si è celebrata la tradizionale Santa Messa alla Madonna della Bandia, a cavallo fra Valle Grana e Valle Stura. 

Un rito anche in memoria di Rosella, mancata il 2 luglio 2009 per un tumore. Da allora il marito Filippo “Pippo” Fulcheri si prende cura di quel luogo bellissimo e della cappella dove si trova la Madonna con Gesù che punta il braccio verso il cielo.

La cappella si trova a 2.400 metri di altitudine ed è raggiungibile dal Colle Valcavera, scendendo lungo la strada sterrata. È un anfiteatro suggestivo, un luogo di pace, costruito da don Giulio Bruno, per 40 anni cappellano al Santuario di San Magno.


 

bs

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