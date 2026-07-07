Musica e giovani talenti in piazza a Demonte: Prismadanza guarda alla valle Stura

Una serata all'insegna della condivisione e della freschezza quella che si è svolta martedì 30 giugno in Piazza Nuto Revelli a Demonte, palcoscenico dello spettacolo “D’improvviso musica” degli allievi della scuola di musica Prismadanza APS.
L’evento, patrocinato dal Comune di Demonte, dall'Unione Montana Valle Stura e realizzato in collaborazione con la Pro Loco, ha proposto un percorso emozionante tra le sonorità della tradizione e della modernità. Dalle note trascinanti degli organetti all'eleganza dei pianoforti, fino al dialogo delle chitarre e alla potente energia d'alta quota delle cornamuse e del violino, l'esibizione ha messo in luce il percorso di crescita e l'impegno dei ragazzi. Sotto la direzione di Rossella Roggia, i giovani musicisti sono stati preparati dai docenti Paolo Brizio, Marco Barbero, Laura Dalmasso e Riccardo Garello.
La conclusione dello spettacolo ha sancito la fine di un anno di intenso lavoro, ma ha anche aperto una riflessione importante sui progetti futuri dell'associazione sul territorio.
Forte dell'esperienza didattica consolidata in provincia, Prismadanza APS – già radicata stabilmente in Valle Vermenagna con i corsi attivi e frequentati a Vernante e Robilante – valuta ora la possibilità di estendere la propria offerta formativa. L'idea per il prossimo anno scolastico è quella di attivare una nuova sede didattica proprio a Demonte, dove già da anni viene svolto un corso di chitarra classica, offrendo così ai residenti della Valle Stura un punto di riferimento musicale vicino a casa.
I corsi che la scuola intende proporre sul territorio comunale comprendono una selezione di strumenti sia classici che tradizionali, pensati per diverse fasce d'età: chitarra, flauto, cornamusa, pianoforte e percussioni.
"Lo spettacolo di Demonte è stato un primo e felice momento di incontro con la comunità della Valle Stura - spiegano i responsabili di Prismadanza APS -. A Robilante e Vernante seguiamo da anni tantissimi allievi di ogni livello. Ci piacerebbe molto mettere la nostra esperienza a servizio di questo territorio, attivando i corsi principali a partire dall'autunno. Per comprendere le reali necessità e i desideri delle famiglie e dei futuri musicisti della zona, invitiamo chiunque sia incuriosito da questa proposta a mettersi in contatto con noi anche solo per scambiare due parole e manifestare un primo interesse."
Tutti i corsi proposti sono aperti a bambini, ragazzi e adulti, sia esordienti sia a chi desidera riprendere lo studio di uno strumento.
Per richiedere informazioni sulla futura programmazione a Demonte, per conoscere l'attività già strutturata nelle sedi di Vernante e Robilante o per segnalare il proprio interesse verso uno specifico strumento, è possibile contattare l'associazione Prismadanza APS.