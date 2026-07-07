Musica e giovani talenti in piazza a Demonte: Prismadanza guarda alla valle Stura

Una serata all'insegna della condivisione e della freschezza quella che si è svolta martedì 30 giugno in Piazza Nuto Revelli a Demonte, palcoscenico dello spettacolo “D’improvviso musica” degli allievi della scuola di musica Prismadanza APS.



​L’evento, patrocinato dal Comune di Demonte, dall'Unione Montana Valle Stura e realizzato in collaborazione con la Pro Loco, ha proposto un percorso emozionante tra le sonorità della tradizione e della modernità. Dalle note trascinanti degli organetti all'eleganza dei pianoforti, fino al dialogo delle chitarre e alla potente energia d'alta quota delle cornamuse e del violino, l'esibizione ha messo in luce il percorso di crescita e l'impegno dei ragazzi. Sotto la direzione di Rossella Roggia, i giovani musicisti sono stati preparati dai docenti Paolo Brizio, Marco Barbero, Laura Dalmasso e Riccardo Garello.

​La conclusione dello spettacolo ha sancito la fine di un anno di intenso lavoro, ma ha anche aperto una riflessione importante sui progetti futuri dell'associazione sul territorio.



​Forte dell'esperienza didattica consolidata in provincia, Prismadanza APS – già radicata stabilmente in Valle Vermenagna con i corsi attivi e frequentati a Vernante e Robilante – valuta ora la possibilità di estendere la propria offerta formativa. L'idea per il prossimo anno scolastico è quella di attivare una nuova sede didattica proprio a Demonte, dove già da anni viene svolto un corso di chitarra classica, offrendo così ai residenti della Valle Stura un punto di riferimento musicale vicino a casa.

​I corsi che la scuola intende proporre sul territorio comunale comprendono una selezione di strumenti sia classici che tradizionali, pensati per diverse fasce d'età: chitarra, flauto, cornamusa, pianoforte e percussioni.



​"Lo spettacolo di Demonte è stato un primo e felice momento di incontro con la comunità della Valle Stura - spiegano i responsabili di Prismadanza APS -. A Robilante e Vernante seguiamo da anni tantissimi allievi di ogni livello. Ci piacerebbe molto mettere la nostra esperienza a servizio di questo territorio, attivando i corsi principali a partire dall'autunno. Per comprendere le reali necessità e i desideri delle famiglie e dei futuri musicisti della zona, invitiamo chiunque sia incuriosito da questa proposta a mettersi in contatto con noi anche solo per scambiare due parole e manifestare un primo interesse."

​Tutti i corsi proposti sono aperti a bambini, ragazzi e adulti, sia esordienti sia a chi desidera riprendere lo studio di uno strumento.



​Per richiedere informazioni sulla futura programmazione a Demonte, per conoscere l'attività già strutturata nelle sedi di Vernante e Robilante o per segnalare il proprio interesse verso uno specifico strumento, è possibile contattare l'associazione Prismadanza APS.