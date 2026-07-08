Cammini di Benessere in Valle Po: secondo appuntamento a Paesana

Sabato 11 luglio secondo appuntamento, di Cammini di Benessere – Arte, Natura e Salute nella Valle Po, il nuovo progetto promosso da Vesulus APS – Guide Escursionistiche Ambientali e Guide Cicloturistiche, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo.
Sarà un pomeriggio di puro benessere nella natura della Valle Po, con passeggiata escursionistica facile ad anello lungo il Po (6 km | +100m) lungo un itinerario della rete “Segni e passi” , accompagnati dalla guida escursionistica ambientale Sara Ellena, ed attività finale di riflessologia plantare presso l’area Lungo Po / Area Camper “Un Po di Sosta ai piedi del Monviso” a cura di Nenella Ferraro.
Il ritrovo è per le ore 15:00 in Piazza Piave a Paesana, la quota di partecipazione è di 5 euro a persona, contributo pensato per valorizzare l'esperienza proposta.
Prenotazione obbligatoria entro giovedì 9/07 tramite mail vesulus@gmail.com; o telefono/whatsapp 3409660548 (Sara).