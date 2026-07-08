Sale l'attesa per la 39ª edizione del Premio Giornalistico del Roero

Sale l'attesa per il Premio Giornalistico del Roero. È stata scelta la collina più alta, quella che si staglia tra il Roero ed il Pianalto di Poirino, verso Torino. Sì, perché siamo alla 39ª edizione di un appuntamento che viaggia verso i suoi primi 40 anni e invita tutti a Santo Stefano Roero.

Grazie al sindaco, al Consiglio e alla Giunta, venerdì 24 luglio, l'evento si svolgerà dentro il Palarocche, a ridosso di una delle più belle rocche delle nostre splendide colline. Siamo nel cuore di un bell'angolo del Piemonte a pochi passi dai Piloni di Montà, a ridosso del Pianalto di Pralormo e tra i tornanti più caratteristici della zona.

Il Roero è sempre stato così: originale ed unico. Insieme alle Langhe ha creato un marchio che colpisce gli occhi ed il cuore. Quest'anno il Premio cade in un periodo storico difficile e vuole essere un segnale di speranza per le colline ormai diventate must mondiale con tante eccellenze e prodotti, frutto del genio e della fantasia di molte persone.

Alle ore 18 ci sarà la cerimonia. Verranno premiati i migliori articoli scritti su carta o online e servizi tv sulle eccellenze del territorio. E questo grazie alle fondazioni Crt e Crc, a Banca d'Alba, Gai, Brezzo, i Produttori di vino e il Consorzio di Tutela, Cavalieri del Roero, Comuni, grandi e storici sponsor.

Alle ore 19.30 "l'aper-arneis" con il Crudo di Cuneo, i formaggi di Inalpi, la salsiccia di Bra, i salami crudi e cotti del Roero e gli ottimi vini offerti dai produttori. A seguire la cena per la quale la prenotazione è obbligatoria al numero 0173 61 6004.

L'invito dell'organizzazione con Giovanni Negro, presidente dell'Associazione e Gian Mario Ricciardi, presidente della giuria, è quello di partecipare numerosi: "Sarà, come per fortuna è sempre stata, una bella festa per noi e le nostre colline".