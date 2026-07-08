Collisioni non finisce qui: a settembre ad Alba l'attesissimo concerto dei C.S.I.

Dopo il tutto esaurito di Morad e l'entusiasmo che ha accompagnato la tre giorni di Collisioni Festival, i grandi eventi in Piazza Medford non sono finiti: i live proseguono e danno appuntamento all'8 settembre con l'attesissimo concerto dei C.S.I. – Consorzio Suonatori Indipendenti.

Grande partecipazione di pubblico e forte entusiasmo hanno accompagnato la diciottesima edizione del Festival, che ha riunito generazioni diverse attraverso la musica, con nove artisti nazionali e internazionali protagonisti sul palco e oltre dieci ore di musica dal vivo.

La serata di Morad ha inoltre assunto un significato speciale per Collisioni e per la numerosa comunità marocchina del Piemonte, riunitasi in Piazza Medford in un clima di festa e partecipazione, sull'onda della storica qualificazione del Marocco ai quarti di finale dei Mondiali di calcio. Un momento di gioia collettiva e di condivisione che ha coinvolto la piazza e l'intera città, confermando ancora una volta la capacità di Collisioni di riunire pubblici, culture e generazioni diverse attraverso la musica.

Altissima la partecipazione di pubblico alla diciottesima edizione di Collisioni, che ha visto alternarsi sul palco di Piazza Medford nove artisti nazionali e internazionali, protagonisti di oltre dieci ore di musica dal vivo. Dal rock internazionale al nuovo cantautorato italiano, fino all'urban contemporaneo, il Festival ha confermato ancora una volta la propria capacità di riunire generazioni diverse e di raccontare i linguaggi della musica di oggi, affiancando i grandi protagonisti della scena mondiale ai talenti che stanno ridefinendo il panorama musicale contemporaneo e richiamando ad Alba spettatori provenienti dal Piemonte e da numerose regioni italiane.

Ad aprire l'edizione 2026 è stato il grande concerto di Ben Harper & The Innocent Criminals, che sabato 27 giugno ha riportato ad Alba uno degli artisti più autorevoli della scena internazionale. Per due ore Ben Harper ha attraversato i momenti più significativi della sua carriera alternando blues, rock, soul, folk e reggae, regalando al pubblico uno spettacolo intenso e coinvolgente, che ha confermato il carisma di uno degli artisti più influenti della sua generazione.

Collisioni è entrato nel vivo sabato 4 luglio con la prima Giornata Giovani, realizzata in collaborazione con Banca d'Alba, dedicata al nuovo cantautorato e all'indie italiano. Sul palco di Piazza Medford si sono alternati Andrea Cerrato, cantautore indipendente e content creator da oltre un milione di follower, Marco Castello, tra i protagonisti più originali della nuova scena indipendente italiana, Frah Quintale, artista che conta oggi 32 dischi di platino e 11 dischi d'oro, e Alfa, reduce da un anno di straordinari successi e protagonista della sua unica data piemontese.

Una Piazza Medford gremita ha accompagnato ogni esibizione con cori, applausi e canzoni cantate all'unisono, confermando ancora una volta il forte legame del Festival con le nuove generazioni. La serata ha celebrato anche il rapporto tra Collisioni e il territorio grazie alla partecipazione della Banda Musicale Città di Alba, che ha accompagnato Alfa in uno dei momenti più emozionanti e applauditi del live, dando vita a un suggestivo incontro tra la tradizione musicale cittadina e il linguaggio del nuovo pop italiano.

Grande partecipazione di pubblico anche per la seconda Giornata Giovani di domenica 5 luglio, dedicata all'urban contemporaneo. Ad aprire la serata è stato Lildombaby, giovane talento albese, rapper e producer, seguito dal live di Sayf, artista capace di fondere rap e cantautorato, melodie e racconti di strada, e da Nerissima Serpe, una delle voci più interessanti della nuova scena urban italiana, fino ad arrivare all'headliner Morad, rapper spagnolo di origine marocchina tra i nomi di punta della scena europea, che ha chiuso il weekend di Collisioni davanti a una Piazza Medford carica di energia con il tutto esaurito.

Anche l'edizione 2026 ha dato voce ai nuovi linguaggi della musica e alle nuove generazioni nello spirito di Collisioni, grazie alle Giornate Giovani, realizzate in collaborazione con Banca d'Alba, diventate negli ultimi anni uno degli appuntamenti più riconoscibili del Festival e capaci di richiamare ragazze e ragazzi da tutto il Piemonte e da numerose regioni italiane.

Non solo una rassegna di concerti, Collisioni è un progetto che prosegue durante tutto l'anno grazie anche a Collisioni Circus, il calendario permanente ospitato negli spazi di Piazzale Cesare Pio ad Alba, dove concerti, dj set, party tematici e appuntamenti dedicati alla musica contemporanea continuano a fare del Festival un laboratorio permanente di musica, creatività e aggregazione, rafforzando il legame con il territorio e con le nuove generazioni.

L'edizione 2026 ha inoltre confermato il profondo legame del Festival con la città di Alba, valorizzando i talenti albesi, in coerenza con la vocazione di Collisioni di promuovere le eccellenze del territorio anche attraverso la musica e i suoi protagonisti. Il rapper e producer albese Lildombaby e la Banda Musicale Città di Alba sono stati protagonisti di alcuni dei momenti più significativi della diciottesima edizione, portando sul palco, accanto agli idoli delle nuove generazioni e ai grandi nomi della scena nazionale e internazionale, anche i giovani talenti e le realtà culturali del territorio.

Martedì 8 settembre Piazza Medford ospiterà quindi il concerto dei C.S.I. – Consorzio Suonatori Indipendenti, organizzato dalla Città di Alba e dall'Associazione Centro Studi di Letteratura, Storia, Arte e Cultura "Beppe Fenoglio" E.T.S, con la collaborazione organizzativa e tecnica di Collisioni.

L'appuntamento assume un profondo valore simbolico: il 5 ottobre 1996 i C.S.I. tennero ad Alba, nella Chiesa di San Domenico, uno storico concerto dedicato a Beppe Fenoglio, rimasto impresso nella memoria della città. Trent'anni dopo, la storica band farà ritorno ad Alba per un nuovo concerto che riporterà in città uno degli appuntamenti musicali più significativi legati alla figura dello scrittore albese, confermando come la stagione dei grandi eventi in Piazza Medford prosegua anche dopo il successo della diciottesima edizione di Collisioni.

Collisioni continua così il proprio percorso, coniugando qualità artistica, valorizzazione del territorio e attenzione ai linguaggi delle nuove generazioni. Un progetto reso possibile grazie al sostegno della Città di Alba, delle istituzioni, dei partner e degli sponsor del Festival, insieme al lavoro di tutto lo staff, dei volontari, delle forze dell'ordine, del personale sanitario e di tutti i professionisti che hanno contribuito alla realizzazione della diciottesima edizione.

Un Festival che continua a rappresentare un'importante risorsa per Alba e per il Piemonte, grazie a una rete ormai consolidata di istituzioni, partner e aziende del territorio che, anno dopo anno, condividono e sostengono il progetto con i loro prodotti, servizi ed eccellenze.

"Anche quest'anno Collisioni ha saputo confermare il proprio valore, portando ad Alba artisti di livello internazionale e migliaia di persone che hanno vissuto la nostra città con entusiasmo e partecipazione. È un festival che dimostra come Alba sia una meta importante anche per i grandi concerti. Abbiamo visto una piazza capace di accogliere pubblici diversi, dai tanti che hanno scelto di assistere al concerto di Ben Harper fino ai moltissimi giovani presenti per Alfa e Sayf. Questa è una delle caratteristiche più belle di Collisioni: creare occasioni di incontro attraverso la musica e fare della piazza un luogo condiviso, aperto a tutte le generazioni. Manifestazioni come questa contribuiscono a rendere Alba una città viva, attrattiva e riconoscibile anche oltre i confini del nostro territorio. Dietro a ogni appuntamento c'è un importante lavoro organizzativo e una collaborazione tra istituzioni, organizzatori, forze dell'ordine, volontari e tanti operatori che desideriamo ringraziare. È grazie a questo impegno comune che possiamo continuare a offrire eventi di grande qualità, capaci di valorizzare la città e di generare ricadute positive per il commercio, il turismo e tutto il tessuto economico locale. L'appuntamento con la reunion dei CSI a settembre rappresenterà un altro momento significativo di questa stagione culturale e sarà una nuova occasione per vivere insieme la nostra città", affermano il sindaco di Alba Alberto Gatto e la vice sindaco e assessora alla Cultura Caterina Pasini.

"È stata l'edizione che ha riunito generazioni diverse. Questa diciottesima edizione ha confermato ancora una volta la voglia e la capacità di Collisioni di parlare a pubblici diversi, mettendo in dialogo grandi artisti internazionali, i protagonisti della nuova musica italiana e i giovani talenti del territorio. Le Giornate Giovani sono diventate negli anni uno dei momenti più rappresentativi del nostro lavoro: non solo concerti, ma un osservatorio privilegiato sui linguaggi delle nuove generazioni e su ciò che sta accadendo nella musica contemporanea. Siamo inoltre felici di collaborare, sul piano organizzativo e tecnico, alla realizzazione del concerto dei C.S.I., un appuntamento di grande valore per la città di Alba che conferma la forza della collaborazione tra istituzioni e realtà culturali del territorio." racconta Filippo Taricco, direttore artistico di Collisioni.

I biglietti del concerto dei C.S.I. - Consorzio Suonatori Indipendenti sono disponibili su TicketOne e sugli altri circuiti autorizzati.