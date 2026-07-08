Unione Montana Valle Stura: grazie a Cuneo per la collaborazione alla mostra sui forti delle Alpi Marittime

Riceviamo e pubblichiamo:

L'Unione Montana Valle Stura desidera esprimere un sentito ringraziamento al Comune di Cuneo, a Confcommercio Cuneo e ai commercianti di via Roma per la preziosa collaborazione che ha reso possibile l'allestimento della mostra "Ai confini dell'oblio. I forti delle Alpi Marittime", realizzata nell'ambito del progetto ALCOTRA "Cognitio-Fort".



La disponibilità e la sinergia dimostrate da tutti i soggetti coinvolti hanno consentito di portare il patrimonio storico e culturale delle fortificazioni delle Alpi Marittime nel cuore della città, trasformando via Roma in uno spazio espositivo diffuso e accessibile a cittadini e visitatori.



Un ringraziamento particolare va anche alla cittadinanza cuneese, che ha dimostrato grande sensibilità e senso civico durante tutto il periodo dell'esposizione. I materiali della mostra sono stati rispettati e preservati con attenzione, un comportamento tutt'altro che scontato quando si tratta di installazioni collocate in spazi pubblici e liberamente fruibili. Questo atteggiamento testimonia l'attenzione della comunità verso le iniziative culturali e il valore riconosciuto al patrimonio storico del territorio.



L'Unione Montana Valle Stura considera questa esperienza un esempio virtuoso di collaborazione tra enti pubblici, associazioni di categoria, operatori economici e cittadini, nella convinzione che la valorizzazione del patrimonio culturale possa crescere e consolidarsi proprio grazie alla partecipazione condivisa.

L'auspicio è che questa positiva collaborazione possa rappresentare un punto di partenza per future iniziative capaci di promuovere e raccontare il territorio, la sua storia e le sue eccellenze."