Monforte d’Alba, visite guidata e laboratorio per “Gratitudine” di Alex Cecchetti

Sabato 11 luglio Monforte d’Alba ospita un nuovo appuntamento di “Opere Vive. Percorsi di valorizzazione arte pubblica del cuneese”, il public program della terza edizione di Radis, il progetto di arte nello spazio pubblico ideato e sostenuto dalla Fondazione Arte CRT, ente art oriented della Fondazione CRT, in collaborazione con la Fondazione CRC.

Protagonista della giornata sarà Gratitudine, l’opera realizzata nel 2025 da Alex Cecchetti nell’ambito del Bando Distruzione di Fondazione CRC. L’appuntamento, curato dall’associazione culturale ART.UR, prevede visite guidate con la curatrice Francesca Comisso e un laboratorio creativo aperto a tutti, senza prenotazione, pensato per adulti, famiglie e bambini.

Le visite guidate partiranno alle 16 e alle 17 da piazza Umberto I, 2, con prenotazione consigliata al numero 351 9510862. Il laboratorio si svolgerà invece liberamente dalle 16 nella Biblioteca Civica, sempre in piazza Umberto I, 2. La partecipazione alle attività è gratuita.

L’opera di Cecchetti, realizzata sul muro di contenimento in cemento armato che costeggia una delle vie d’accesso al centro storico, dialoga con il paesaggio delle Langhe e con la storia profonda del territorio, richiamando fossili marini, falesie di sabbia e vegetazione locale in un grande racconto pittorico e botanico.

Il pomeriggio culturale potrà proseguire con la visita alla mostra fotografica “Wall of Sound 20.0” di Guido Harari, organizzata per i 50 anni di Monfortinjazz and more. Dalle 16 alle 18 sarà inoltre possibile visitare il Museo Paolo Domenico Martina, sempre in piazza Umberto I, n. 2.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Monfortearte, l’associazione Monforte Martina Libri, la Biblioteca Civica e con il patrocinio del Comune di Monforte d’Alba. Il ciclo di incontri proseguirà poi l’8 agosto a Limone Piemonte, il 13 settembre a Bra e si concluderà il 25 ottobre a Dogliani.