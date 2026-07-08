Sabato 11 e domenica 12 luglio la Fera d'la Tonda: Costigliole Saluzzo celebra l'Albicocca con due giorni di festa

Costigliole Saluzzo si appresta a vivere il suo appuntamento più dolce e identitario. Sabato 11 e domenica 12 luglio torna la Fera d'la Tonda, la sagra dedicata all'Albicocca Tonda di Costigliole giunta alla quinta edizione, un evento che unisce tradizione agricola, promozione del territorio e divertimento per tutte le età.

«La Fera d’la Tonda è prima di tutto la festa dei nostri produttori, – sottolinea il sindaco Fabrizio Nasi – un’occasione unica per far conoscere al pubblico la qualità e la bontà dell’Albicocca Tonda di Costigliole. Lungo le vie del centro i visitatori potranno incontrare chi la coltiva, assaggiarla e acquistarla, vivendo da vicino il lavoro che sta dietro a ogni raccolto».

Sabato 11 luglio – L'attesa La manifestazione si apre in grande stile alle ore 21 con il concerto di Alberto Bertoli nel giardino della Fabbrica dei Suoni. Un omaggio sentito a Pierangelo Bertoli, a 35 anni dal celebre live del 1991 a Costigliole. «

«Apriamo la Fera con il concerto di Alberto Bertoli, – annuncia il presidente della Pro Loco Walter Genre – un omaggio sentito a 35 anni dal live di suo padre Pierangelo qui a Costigliole. È un avvio che ci piace, per due giorni che vogliamo sempre più ricchi e partecipati dalla nostra comunità».

Domenica 12 luglio – Il cuore della festa dalle ore 9 il centro storico si anima con la Fiera mercato dell'Albicocca Tonda e dei produttori agricoli e artigiani locali.

Alle 10 si terrà la Santa Messa con la preghiera dell'Agricoltore, mentre partirà anche "Vivo La Tour", il percorso per famiglie alla scoperta del Guardiano del Borgo. A Palazzo La Tour aprirà la mostra "Il nostro tempo" di Sergio Brocchiero.

Alle 11, nell'androne di Palazzo Giriodi, la Coop. Albifrutta organizza il convegno tecnico "La Tonda di Costigliole: bilancio dell'annata" con Cesare Gallesio di Coldiretti Cuneo, seguito dalla premiazione della Tonda d'Oro.

A tal proposito il direttore Flavio Lovera sottolinea: «L’Albicocca Tonda di Costigliole incarna la nostra identità e le secolari tradizioni agricole del territorio. La Fera nasce per far conoscere le

straordinarie qualità organolettiche di questo frutto, sostenere i nostri produttori e promuovere la filiera corta, in una vetrina dove i visitatori possono degustare il prodotto fresco e trasformato, conoscendo direttamente chi lo coltiva con passione».

Confermato anche il concorso amatoriale "Fantasie di Tonda" (seconda edizione): i dolci a base di albicocca vanno consegnati entro le 10 a Palazzo Giriodi e verranno premiati alle 15,30.

Per il pranzo è attivo il punto ristoro della Pro Loco Ceretto nel cortile del Comune.

Il pomeriggio sarà ricco di spettacoli: Circobus, Sbandieratori e Musici del Borgo San Martino, spettacoli equestri dei Quagliotti Performance Horses, Prismabanda per le vie del paese e area giochi per bambini con mezzi in miniatura.

Dalle 16 alle 18,30 saranno inoltre disponibili visite guidate gratuite agli affreschi di Hans Clemer, al Castello Rosso e al borgo medievale, con apertura straordinaria della Cappella di San Bernardo in Castagnotta

Informazioni utili

Trenino turistico gratuito per muoversi nel borgo e raggiungere i luoghi delle visite.

Parcheggi consigliati lungo il fiume Varaita e nelle piazze del paese.

Un fine settimana all'insegna della buona terra, della cultura e della comunità: la Fera d'la Tonda vi aspetta a Costigliole Saluzzo!