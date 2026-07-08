Busca è pronta per la 22esima edizione di "Musiche sull’acqua: il Maira che suona"

La XXII Stagione Artistica “Musicaè” curata dall’associazione Amici della Musica di Busca, entra nel vivo con i concerti dell’estate. La rassegna, da oltre vent’anni, promuove l’incontro tra musica, territorio e patrimonio culturale attraverso un programma di elevato profilo artistico, offrendo al pubblico nuove esperienze di ascolto e condivisione.



Per "Musiche sull’acqua: il Maira che suona" il calendario di luglio prevede quattro appuntamenti che spaziano tra generi ed esperienze musicali differenti e, oltre Busca, coinvolgono altri due comuni della Valle Maira. Si comincia venerdì 10 luglio con il ritorno in città dell’opera lirica di Gaetano Donizetti, un’apertura affidata al “Don Pasquale”, uno dei capolavori del repertorio buffo italiano. Domenica 12 luglio a Macra, sarà la volta del concerto de Gli Archimedi, formazione nota per la capacità di attraversare linguaggi musicali e culture diverse. Sabato 18 luglio a Dronero, il recital “Di danza in danza” offrirà invece un percorso tra tradizioni e suggestioni provenienti da differenti aree del mondo. La chiusura, venerdì 24 luglio, sarà dedicata alla musica contemporanea nella suggestiva cornice della Collezione La Gaia, immersa nella verdeggiante collina buschese.



La manifestazione è resa possibile grazie al prezioso sostegno dei Comuni di Busca, Dronero e Macra, della Regione Piemonte, dei BIM delle Valli Maira e Varaita, delle Fondazioni bancarie CRC, CRT, CR Saluzzo e CR Savigliano, oltre che di Sedamyl, Banca di Caraglio e Cassa di Risparmio di Savigliano.



Info e prenotazioni

L’ingresso agli appuntamenti è libero, con precedenza ai soci e alle persone prenotate, fino a esaurimento posti.

Per l’evento di venerdì 10 luglio è gradita la prenotazione, possibile da lunedì 6 luglio contattando la segreteria dell’associazione al numero 339 6013250. La prenotazione dà diritto all’ingresso gratuito e al posto assegnato dall’organizzazione.

Il concerto di domenica 12 luglio sarà invece a ingresso libero, senza necessità di prenotazione.



Venerdì 10 Luglio 2026 - ore 21.00

Parco-Museo dell’Ingenio, Busca (in caso di maltempo nell’adiacente tensostruttura)

per la sezione “On stage le eccellenze”

Don Pasquale Dramma buffo in tre atti di Gaetano Donizetti

libretto di Giovanni Ruffini



Il Cast

Don Pasquale, Davide Canepa

Dottor Malatesta, Gabriele Barinotto

Ernesto, Salvatore Romei

Norina, Daniela Quaglia

un notaro, Andrea Ramella



Direttore, Paolo Fiamingo



M° Collaboratore, Pinny Gaggero



Coro Live APS

Coro lirico G.B. Fergusio

Ensemble Easy Opera



Allestimento, Live APS

Regia, Daniela Quaglia



L’opera

Don Pasquale fu composto velocemente (dieci, undici giorni per approntare la partitura vocale destinata ai cantanti, che potevano cominciare ad imparare la loro parte), e a chi rimprovera al grande maestro bergamasco la proverbiale rapidità, Donizetti stesso risponde: “Quando un soggetto è piacevole, il cuore parla, la mente galoppa e la mano scrive...”.

Il 3 gennaio del 1843, Don Pasquale ricevette una trionfale accoglienza al Théatre des Italiens, a Parigi. A rimanere sorpreso del successo di pubblico fu lo stesso Donizetti, che dopo alcune settimane, in trasferta a Vienna scrive: “Ho ricevuto da Parigi otto giornali che parlano ancora del mio Don Pasquale. Sono sorpreso, ed il risultato sono 19.000 franchi in undici giorni. Un mistero della fortuna. Ecco tutto!”.



Don Pasquale, ricco anziano romano, vuole che il nipote Ernesto sposi una donna ricca, ma il giovane ama Norina, una vedova di modeste condizioni. Per impedire che Ernesto erediti i suoi beni, Don Pasquale decide di sposarsi e si affida al dottor Malatesta per trovare una moglie. Malatesta, amico di Ernesto, organizza uno scherzo: convince Don Pasquale a sposare una presunta giovane e timida ragazza di nome Sofronia, che in realtà è Norina travestita. Dopo un finto matrimonio, Norina cambia improvvisamente carattere, sperpera denaro e rende la vita impossibile al marito. Disperato, Don Pasquale arriva a credere che Sofronia abbia un amante. Seguendo il piano di Malatesta, Ernesto si finge questo amante e viene sorpreso insieme a lei. A quel punto Don Pasquale, pur di liberarsi della moglie, accetta che Ernesto sposi Norina. Infine viene svelato l’inganno: Don Pasquale perdona tutti, rinuncia ai suoi propositi e benedice il matrimonio tra Ernesto e Norina.



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Domenica 12 Luglio 2026 - ore 18.00

Cappella di San Salvatore, Macra

per la sezione “On stage le eccellenze”

Le tour du monde

Gli Archimedi

Andrea Bertino, violino

Marco Allocco, violoncello

Giorgio Boffa, contrabbasso

Alberto Parone, percussioni



Gli Archimedi sono una formazione da camera animata dall’utopia dell’improvvisazione e dalla ricerca di un linguaggio musicale senza confini. Attraverso generi e stili diversi, il gruppo costruisce un percorso sonoro che nasce dall’incontro e dal dialogo tra tradizioni musicali lontane.

La natura stessa dell’ensemble — un atipico trio d’archi aperto a collaborazioni e contaminazioni artistiche — li porta a vivere la musica al di fuori di schemi e categorie prestabilite. È proprio questa libertà a consentire loro di esplorare tempi, luoghi e linguaggi differenti, passando con naturalezza dalla musica classica al folk, dal jazz alla musica antica.

Il suono acustico degli archi e degli altri strumenti coinvolti crea ponti tra mondi apparentemente distanti, intrecciandoli in un dialogo musicale in cui ogni voce conserva la propria identità e unicità, contribuendo alla costruzione di un’esperienza sonora condivisa.



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Prossimi appuntamenti

Sabato 18 Luglio 2026 - ore 21.00 (ingresso libero, non è necessaria la prenotazione)

Piazza della Stazione, Dronero (in caso di maltempo Teatro Civico)

per la sezione “On stage le eccellenze”

Di danza in danza

Angelo Vinai, clarinetto - Alberto Fantino, fisarmonica - Enrico Pesce, pianoforte



Venerdì 24 Luglio 2026 ore 21.00 (prenotazione obbligatoria a partire da lunedì 20 luglio)

Collezione La Gaia, Busca

per la sezione “On stage le eccellenze” - La Gaia Musica

Prospettive contemporanee

Fabio Renda e Beniamino Trucco, chitarre classiche